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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5
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22/10 19:15
|CAHN vs Thanh Hoá
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FPT Play
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GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 4
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22/10 17:00
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Văn Hiến vs Sài Gòn
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FPT Play
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22/10 18:00
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Phú Thọ vs PVF CAND
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FPT Play
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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22/10 23:45
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Ararat Armenia vs AZ Alkmaar
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Ferencvarosi vs Torreense
|Juventus vs Rennes
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On Football
|Lech Poznan vs Sunderland
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On Sports +
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Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen
|OFI Crete vs Leverkusen
|Sturm Graz vs Marseille
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On Sports
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Saint Gilloise vs H. Beer Sheva
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23/10 02:00
|Bournemouth vs AC Milan
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On Football
|Besiktas vs Crystal Palace
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On Sports News
|Celtic vs Celta Vigo
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On Sports +
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Jagiellonia vs Anderlecht
|Lillestrom vs Sociedad
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Celje vs Salzburg
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Olympiacos vs Sparta Praha
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Omonia Nicosia vs Benfica
|Hoffenheim vs Lyon
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On Sports
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Viktoria Plzen vs Levski Sofia
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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21/10 23:45
|Como 4-1 MU
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TV360, On Football
|Lille 2-2 Galatasaray
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TV360, On Sports
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22/10 02:00
|Aston Villa 3-1 Viking
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TV360, On Football
|Bayern Munich 2-2 Arsenal
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TV360
|Club Brugge 3-0 Lens
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TV360, On Sports +
|Inter Milan 1-0 Shakhtar Donetsk
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TV360
|Betis 1-0 Feyenoord
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TV360
|Real Madrid 4-1 RB Leipzig
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TV360
|Sporting Lisbon 2-3 LASK Linz
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TV360, On Sports +
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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22/10 01:00
|Levante 3-1 Bilbao
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SCTV15
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COPA LIBERTADORES 2026/27 – BÁN KẾT
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22/10 07:30
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Palmeiras vs Fluminense
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COPA SUDAMERICANA 2026/27 – BÁN KẾT
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22/10 05:00
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Montevideo City vs Atletico Mineiro
|GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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22/10 06:00
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Cincinnati vs DC. United