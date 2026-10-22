Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5

22/10  19:15

 CAHN vs Thanh Hoá

FPT Play

GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 4

22/10   17:00

Văn Hiến vs Sài Gòn

FPT Play

22/10   18:00

Phú Thọ vs PVF CAND

FPT Play

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

22/10  23:45

Ararat Armenia vs AZ Alkmaar

Ferencvarosi vs Torreense

Juventus vs Rennes

On Football
Lech Poznan vs Sunderland

On Sports +

Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen

OFI Crete vs Leverkusen

Sturm Graz vs Marseille

On Sports

Saint Gilloise vs H. Beer Sheva

23/10  02:00

 Bournemouth vs AC Milan

On Football
Besiktas vs Crystal Palace

On Sports News
Celtic vs Celta Vigo

On Sports +

Jagiellonia vs Anderlecht

Lillestrom vs Sociedad

Celje vs Salzburg

Olympiacos vs Sparta Praha

Omonia Nicosia vs Benfica

Hoffenheim vs Lyon

On Sports

Viktoria Plzen vs Levski Sofia

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

21/10  23:45

 Como 4-1 MU

TV360, On Football
Lille 2-2 Galatasaray

TV360, On Sports

22/10  02:00

 Aston Villa 3-1 Viking

TV360, On Football
Bayern Munich 2-2 Arsenal

TV360
Club Brugge 3-0 Lens

TV360, On Sports +
Inter Milan 1-0 Shakhtar Donetsk

TV360
Betis 1-0 Feyenoord

TV360
Real Madrid 4-1 RB Leipzig

TV360
Sporting Lisbon 2-3 LASK Linz

TV360, On Sports +

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

22/10  01:00

 Levante 3-1 Bilbao

SCTV15

COPA LIBERTADORES 2026/27 – BÁN KẾT

22/10  07:30

Palmeiras vs Fluminense

COPA SUDAMERICANA 2026/27 – BÁN KẾT

22/10  05:00

Montevideo City vs Atletico Mineiro

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

22/10  06:00

Cincinnati vs DC. United