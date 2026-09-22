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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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22/09 12:00
|U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan
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VTV6
|U23 Philippines vs U23 Kuwait
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22/09 17:00
|U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia
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VTV7
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SCOTLAND CHALLENGE CUP 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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23/09 01:45
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Bonnyrigg Rose vs Airdrieonians
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Clachnacuddin vs Ross County
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East Kilbride vs Celtic B
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Edinburgh City vs Dundee United B
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Elgin City vs Dundee FC B
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Forfar Athletic vs Peterhead
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Formartine United vs Montrose
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Fraserburgh FC vs Cove Rangers
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Gala Fairydean Rovers vs The Spartans
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Kelty Hearts vs Heart B
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Queen of South vs Annan Athletic
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Stirling Albion vs Cumbernauld Colts
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 10
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22/09 00:30
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Aldosivi 1-0 Atl. Tucuman
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22/09 05:00
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Barracas Central vs Independiente
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22/09 07:15
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Lanus vs Estudiantes
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HẠNG NHÌ BRAZIL 2026/27 – VÒNG 29
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22/09 05:30
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Criciuma vs Operario Ferroviario
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22/09 07:30
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Cuiaba vs Nautico
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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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21/09 14:00
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Bangladesh 0-0 Myanmar
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Trung Quốc 5-1 Philippines
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Hàn Quốc 1-1 Triều Tiên
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Uzbekistan 2-1 Hồng Kông (Trung Quốc)
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21/09 17:30
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Nhật Bản 4-0 Đài Bắc Trung Hoa
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Việt Nam 0-0 Thái Lan
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VTV6