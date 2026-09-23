|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
|
23/09 12:30
|U23 Trung Quốc vs U23 UAE
|
U23 Iran vs U23 CHDCND Triều Tiên
|
23/09 17:30
|U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan
|U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
|
23/09 23:00
|
Azerbaijan vs Tajikistan
|
Gibraltar vs Sao Tome
|
ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG
|
23/09 21:30
|
Iraq vs Oman
|
24/09 01:00
|
Saudi Arabia vs Kuwait
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
|
22/09 12:00
|U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan
|
VTV6
|U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait
|
22/09 17:00
|U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia
|
VTV7
|
SCOTLAND CHALLENGE CUP 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
23/09 01:45
|
Bonnyrigg Rose 1-6 Airdrieonians
|
Clachnacuddin 1-5 Ross County
|
East Kilbride 3-3 Celtic B
|
Edinburgh City 1-0 Dundee United B
|
Elgin City 3-0 Dundee FC B
|
Forfar Athletic 0-2 Peterhead
|
Formartine United 3-2 Montrose
|
Fraserburgh FC 0-5 Cove Rangers
|
Gala Fairydean Rovers 0-0 The Spartans
|
Kelty Hearts 3-5 Heart B
|
Queen of South 1-1 Annan Athletic
|
Stirling Albion 1-1 Cumbernauld Colts
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu của MU tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2026/2027 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 2026/27 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.