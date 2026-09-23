Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

23/09  12:30

 U23 Trung Quốc vs U23 UAE

U23 Iran vs U23 CHDCND Triều Tiên

23/09  17:30

 U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

23/09  23:00

Azerbaijan vs Tajikistan

Gibraltar vs Sao Tome

ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG

23/09  21:30

Iraq vs Oman

24/09  01:00

Saudi Arabia vs Kuwait

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

22/09  12:00

 U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan

VTV6
U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait

22/09  17:00

 U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia

VTV7

SCOTLAND CHALLENGE CUP 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

23/09  01:45

Bonnyrigg Rose 1-6 Airdrieonians

Clachnacuddin 1-5 Ross County

East Kilbride 3-3 Celtic B

Edinburgh City 1-0 Dundee United B

Elgin City 3-0 Dundee FC B

Forfar Athletic 0-2 Peterhead

Formartine United 3-2 Montrose

Fraserburgh FC 0-5 Cove Rangers

Gala Fairydean Rovers 0-0 The Spartans

Kelty Hearts 3-5 Heart B

Queen of South 1-1 Annan Athletic

Stirling Albion 1-1 Cumbernauld Colts