Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 2
24/08
Becamex TP. Hồ Chí Minh - Công an Hà Nội
FPT Play, HTV Thể thao, My TV, TV360, SCTV
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2
24/08
Crystal Palace - Nottingham Forest
K+ SPORT 1
Everton - Brighton
K+ SPORT 2
24/08
Fulham - Manchester Utd
K+ SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2
24/08
Osasuna - Valencia
SCTV 15
25/08
Real Sociedad - Espanyol
SCTV 15
Villarreal - Girona
SCTV 22
25/08
Real Oviedo - Real Madrid
SCTV 15
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 1
24/08
Cagliari - Fiorentina
ON SPORTS +
Como - Lazio
ON FOOTBALL
25/08
Atalanta - Pisa
ON FOOTBALL
Juventus - Parma
ON SPORTS +
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1
24/08
Mainz - Cologne
TV 360
24/08
Monchengladbach - Hamburg SV
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 2
24/08
Lorient - Rennes
ON SPORTS NEWS
24/08
Le Havre - Lens
ON SPORTS NEWS
Strasbourg - Nantes
ON SPORTS NEWS
Toulouse - Brest
ON SPORTS NEWS
25/08
Lille - Monaco
ON SPORTS NEWS
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 2
23/08
18:00
SHB Đà Nẵng 0-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play
23/08
18:00
Ninh Bình 4-0 Đông Á Thanh Hóa
FPT Play
23/08
18:00
SLNA 2-1 Thép Xanh Nam Định
FPT Play, VTV5, My TV, TV360, SCTV
23/08
18:00
Hải Phòng 3-1 PVF-CAND
FPT Play
23/08
19:15
Hà Nội 0-0 Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2
23/08
18:30
Manchester City 0-2 Tottenham
K+ SPORT 1
23/08
21:00
Bournemouth 1-0 Wolverhampton
K+ SPORT 2
Brentford 1-0 Aston Villa
K+ SPORT 1
Burnley 2-0 Sunderland
K+ACTION
23/08
23:30
Arsenal 5-0 Leeds
K+ SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
22:00
Mallorca 1-1 Celta Vigo
SCTV 15
24/08
00:30
Atletico Madrid 1-1 Elche
SCTV 15
24/08
02:30
Levante 2-3 Barcelona
SCTV 22
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 1
|
23/08
23:30
Genoa 0-0 Lecce
ON SPORTS +
Sassuolo 0-2 Napoli
ON FOOTBALL
24/08
01:45
AC Milan 1-2 Cremonese
ON FOOTBALL
Roma 1-0 Bologna
ON SPORTS +
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1
|
23/08
20:30
E.Frankfurt 4-1 Werder Bremen
TV 360
Freiburg 1-3 Augsburg
TV 360
Heidenheim 1-3 Wolfsburg
TV 360
Leverkusen 1-2 Hoffenheim
TV 360
Union Berlin 2-1 Stuttgart
TV 360
23/08
23:30
St. Pauli 3-3 Dortmund
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
22:00
Marseille 5-2 Paris FC
ON SPORTS NEWS
24/08
00:00
Nice 3-1 Auxerre
ON SPORTS NEWS
24/08
02:05
Lyon 3-0 Metz
ON SPORTS NEWS
SIÊU CÚP SAUDI ARABIA 2025 – CHUNG KẾT
|
23/08
19:00
|
Al Nassr 2-2 Al Ahli (pen 3-5)
