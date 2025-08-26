|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
26/08
23:45
|
Kairat Almaty - Celtic
|
27/08
02:00
|
AEP Paphos - Crvena Zvezda
|
Sturm Graz - Bodo Glimt
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/32
|
27/08
01:00
|
Reading - AFC Wimbledon
|
27/08
01:30
|
Cambridge United - Charlton
|
Wolverhampton - West Ham
|
27/08
01:45
|
Accrington - Doncaster Rovers
|
Bournemouth - Brentford
|
Barnsley - Rotherham United
|
Birmingham City - Port Vale
|
Bromley FC - Wycombe
|
Burnley - Derby County
|
Burton - Lincoln City
|
Cardiff City - Cheltenham Town
|
Millwall - Coventry City
|
Norwich - Southampton
|
Preston - Wrexham
|
Stoke City - Bradford City
|
Sunderland - Huddersfield Town
|
Swansea - Plymouth Argyle
|
Wigan - Stockport County
|
27/08
02:00
|
Sheffield Wed - Leeds
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/32
|
27/08
01:45
|
Braunschweig - Stuttgart
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2
|
26/08
|
Newcastle 2-3 Liverpool
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2
|
26/08
|
Athletic Bilbao 1-0 Rayo Vallecano
|
SCTV 15
|
26/08
|
Sevilla 1-2 Getafe
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 1
|
25/08
|
Udinese 1-1 Verona
|
ON SPORTS +
|
26/08
|
Inter Milan 5-0 Torino
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG NA UY 2025 – VÒNG 19
|
26/08
|
Nordsjaelland 1-0 Viborg
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 3
|
26/08
|
Estrela 2-2 Alverca
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 – VÒNG 21
|
26/08
|
GAIS 0-2 Mjallby AIF
|
Osters 1-2 IFK Norrkoping
|
VĐQG PHẦN LAN 2025 – VÒNG 21
|
25/08
|
Haka 2-3 Seinajoen JK
|
25/08
|
Gnistan Helsinki 3-2 AC Oulu
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 3
|
26/08
|
Eyupspor 2-1 Alanyaspor
Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan