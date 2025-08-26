Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

26/08

23:45

Kairat Almaty - Celtic

27/08

02:00

AEP Paphos - Crvena Zvezda

Sturm Graz - Bodo Glimt

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/32

27/08

01:00

Reading - AFC Wimbledon

27/08

01:30

Cambridge United - Charlton

Wolverhampton - West Ham

27/08

01:45

Accrington - Doncaster Rovers

Bournemouth - Brentford

Barnsley - Rotherham United

Birmingham City - Port Vale

Bromley FC - Wycombe

Burnley - Derby County

Burton - Lincoln City

Cardiff City - Cheltenham Town

Millwall - Coventry City

Norwich - Southampton

Preston - Wrexham

Stoke City - Bradford City

Sunderland - Huddersfield Town

Swansea - Plymouth Argyle

Wigan - Stockport County

27/08

02:00

Sheffield Wed - Leeds

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/32

27/08

01:45

Braunschweig - Stuttgart

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2

26/08
02:00

 Newcastle 2-3 Liverpool

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2

26/08
00:30

 Athletic Bilbao 1-0 Rayo Vallecano

SCTV 15

26/08
02:30

 Sevilla 1-2 Getafe

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 1

25/08
23:30

 Udinese 1-1 Verona

ON SPORTS +

26/08
01:45

 Inter Milan 5-0 Torino

ON FOOTBALL

VĐQG NA UY 2025 – VÒNG 19

26/08
00:00

 Nordsjaelland 1-0 Viborg

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 3

26/08
02:15

 Estrela 2-2 Alverca

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 – VÒNG 21

26/08
00:00

 GAIS 0-2 Mjallby AIF

Osters 1-2 IFK Norrkoping

VĐQG PHẦN LAN 2025 – VÒNG 21

25/08
22:00

Haka 2-3 Seinajoen JK

25/08
23:00

Gnistan Helsinki 3-2 AC Oulu

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 3

26/08
00:30

 Eyupspor 2-1 Alanyaspor

Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan