Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8

27/10

18:00

Thép Xanh Nam Định - SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV360+4

27/10

19:15

Công an Hà Nội - Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10

28/10
03:00

 Real Betis - Atletico Madrid

SCTV 17

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 9

28/10
03:15

 Moreirense - Porto

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 - VÒNG 13

28/10
01:00

 Odense - Brondby

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 - VÒNG 28

28/10
01:00

 Brommapojkarna - GAIS

28/10
01:10

 Malmo - Hammarby

VĐQG PHẦN LAN 2025 - PLAY OFF

27/10
23:00

Seinajoen JK - KuPS

VĐQG NGA 2025/26 - VÒNG 13

27/10
23:30

 Terek Grozny - Sochi

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 13

28/10
00:00

Gaziantep FK - Fenerbahce

 Samsunspor - Rizespor

VĐQG ARGENTINA 2025/26 - VÒNG 13

28/10
02:00

 Barracas Central - Boca Juniors

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 - PLAY OFF

28/10
05:45

FC Cincinnati - Columbus Crew

28/10
08:00

Minnesota United FC - Seattle Sounders

VĐQG AUSTRAILIA 2025/26 - VÒNG 2

27/10
15:00

 Macarthur - Adelaide Utd

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8

26/10

17:00

Hoàng Anh Gia Lai 2-1 Thể Công Viettel

FPT Play, TV360+9

26/10

18:00

Hải Phòng 2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

26/10

18:00

Sông Lam Nghệ An 0-1 Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, TV 360+10

HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 5

26/10

16:00

Đồng Tháp 0-1 Quảng Ninh

FPT Play, TV 360+11

26/10

18:00

Trường Tươi Đồng Nai 0-0 Bắc Ninh

FPT Play, HTV 1, MyTV, SCTV, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9

26/10
21:00

 Arsenal 1-0 Crystal Palace

K+ SPORT 1

 Aston Villa 1-0 Manchester City

K+ SPORT 2

 Bournemouth 2-0 Nottingham Forest

K+ ACTION

 Wolverhampton 2-3 Burnley

K+ CINE

26/10
23:30

 Everton 0-3 Tottenham

K+ SPORT1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10

26/10
20:00

 Mallorca 1-1 Levante

SCTV 17

26/10
22:15

 Real Madrid 2-1 Barcelona

SCTV 17

27/10
00:30

 Osasuna 2-3 Celta Vigo

SCTV 17

27/10
03:00

 Rayo Vallecano 1-0 Alaves

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8

26/10
18:30

 Torino 2-1 Genoa

ON FOOTBALL

26/10
21:00

 Sassuolo 0-1 Roma

ON FOOTBALL

 Verona 2-2 Cagliari

ON SPORTS +

27/10
00:00

 Fiorentina 2-2 Bologna

ON FOOTBALL

27/10
02:45

 Lazio 1-0 Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8

26/10
21:30

 Leverkusen 2-0 Freiburg

TV 360

26/10
23:30

 Stuttgart 2-1 Mainz

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9

26/10
21:00

 Lille 6-1 Metz

ON GOLF

26/10
23:15

AJ Auxerre 0-1 Le Havre

ON SPORTS +

 Angers 2-0 Lorient

ON SPORTS

 Rennes 1-2 Nice

ON SPORTS NEWS

27/10
02:45

 Lyon 2-1 Strasbourg

ON SPORTS NEWS