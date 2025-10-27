|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8
|
27/10
18:00
|
Thép Xanh Nam Định - SHB Đà Nẵng
|
FPT Play, TV360+4
|
27/10
19:15
|
Công an Hà Nội - Công an TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10
|
28/10
|
Real Betis - Atletico Madrid
|
SCTV 17
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 9
|
28/10
|
Moreirense - Porto
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 - VÒNG 13
|
28/10
|
Odense - Brondby
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 - VÒNG 28
|
28/10
|
Brommapojkarna - GAIS
|
28/10
|
Malmo - Hammarby
|
VĐQG PHẦN LAN 2025 - PLAY OFF
|
27/10
|
Seinajoen JK - KuPS
|
VĐQG NGA 2025/26 - VÒNG 13
|
27/10
|
Terek Grozny - Sochi
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 13
|
28/10
|
Gaziantep FK - Fenerbahce
|
Samsunspor - Rizespor
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 - VÒNG 13
|
28/10
|
Barracas Central - Boca Juniors
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 - PLAY OFF
|
28/10
|
FC Cincinnati - Columbus Crew
|
28/10
|
Minnesota United FC - Seattle Sounders
|
VĐQG AUSTRAILIA 2025/26 - VÒNG 2
|
27/10
|
Macarthur - Adelaide Utd
|
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8
|
26/10
17:00
|
Hoàng Anh Gia Lai 2-1 Thể Công Viettel
|
FPT Play, TV360+9
|
26/10
18:00
|
Hải Phòng 2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
|
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
26/10
18:00
|
Sông Lam Nghệ An 0-1 Đông Á Thanh Hóa
|
FPT Play, TV 360+10
|
HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 5
|
26/10
16:00
|
Đồng Tháp 0-1 Quảng Ninh
|
FPT Play, TV 360+11
|
26/10
18:00
|
Trường Tươi Đồng Nai 0-0 Bắc Ninh
|
FPT Play, HTV 1, MyTV, SCTV, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9
|
26/10
|
Arsenal 1-0 Crystal Palace
|
K+ SPORT 1
|
Aston Villa 1-0 Manchester City
|
K+ SPORT 2
|
Bournemouth 2-0 Nottingham Forest
|
K+ ACTION
|
Wolverhampton 2-3 Burnley
|
K+ CINE
|
26/10
|
Everton 0-3 Tottenham
|
K+ SPORT1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10
|
26/10
|
Mallorca 1-1 Levante
|
SCTV 17
|
26/10
|
Real Madrid 2-1 Barcelona
|
SCTV 17
|
27/10
|
Osasuna 2-3 Celta Vigo
|
SCTV 17
|
27/10
|
Rayo Vallecano 1-0 Alaves
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8
|
26/10
|
Torino 2-1 Genoa
|
ON FOOTBALL
|
26/10
|
Sassuolo 0-1 Roma
|
ON FOOTBALL
|
Verona 2-2 Cagliari
|
ON SPORTS +
|
27/10
|
Fiorentina 2-2 Bologna
|
ON FOOTBALL
|
27/10
|
Lazio 1-0 Juventus
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8
|
26/10
|
Leverkusen 2-0 Freiburg
|
TV 360
|
26/10
|
Stuttgart 2-1 Mainz
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9
|
26/10
|
Lille 6-1 Metz
|
ON GOLF
|
26/10
|
AJ Auxerre 0-1 Le Havre
|
ON SPORTS +
|
Angers 2-0 Lorient
|
ON SPORTS
|
Rennes 1-2 Nice
|
ON SPORTS NEWS
|
27/10
|
Lyon 2-1 Strasbourg
|
ON SPORTS NEWS