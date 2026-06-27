Lịch thi đấu bóng đá World Cup hôm nay 27/6

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

BẢNG

TRỰC TIẾP

27/06

02:00

Na Uy 1-4 Pháp

I

VTV2, VTV6

Senegal 5-0 Iraq

I

VTV3, VTV6

27/06

07:00

Cape Verde vs Saudi Arabia

H

VTV2, VTV6

Uruguay vs Tây Ban Nha

H

VTV3, VTV6

27/06

10:00

Ai Cập vs Iran

G

VTV2, VTV6

New Zealand vs Bỉ

G

VTV3, VTV6