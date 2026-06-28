Lịch thi đấu bóng đá World Cup hôm nay 28/6

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

BẢNG

TRỰC TIẾP

29/06

02:00

Nam Phi vs Canada

Vòng 1/16

VTV3, VTV6

28/06

04:00

Croatia 2-1 Ghana

L

VTV3, VTV6

Panama 0-2 Anh

L

VTV2, VTV6

28/06

06:30

Colombia - Bồ Đào Nha

K

VTV7, VTV6

CHDC Congo - Uzbekistan

K

VTV10, VTV6

28/06

09:00

Algeria - Áo

J

VTV2, VTV6

Jordan - Argentina

J

VTV3, VTV6