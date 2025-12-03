|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
03/12
16:00
|
U22 Việt Nam - U22 Lào
|
VTV5, FPT Play
|
03/12
19:00
|
U22 Thái Lan - U22 Timor Leste
|
VTV5, FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 14
|
04/12
02:30
|
Arsenal - Brentford
|
K+SPORT 1
|
Brighton - Aston Villa
|
K+LIFE
|
Burnley - Crystal Palace
|
K+Live 1
|
Wolverhampton - Nottingham Forest
|
K+Live 2
|
04/12
03:15
|
Leeds - Chelsea
|
K+ACTION
|
Liverpool - Sunderland
|
K+SPORT 2
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19
|
04/12
01:00
|
Ath.Bilbao - Real Madrid
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
03/12
21:00
|
Atalanta - Genoa
|
04/12
00:00
|
Napoli - Cagliari
|
04/12
03:00
|
Inter Milan - Venezia
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/8
|
04/12
00:00
|
Bochum - Stuttgart
|
Freiburg - Darmstadt
|
04/12
02:45
|
Hamburg - Holstein Kiel
|
Union Berlin - Bayern Munich
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 14
|
03/12
02:30
|
Bournemouth 0-1 Everton
|
K+ACTION
|
Fulham 3-4 Manchester City
|
K+SPORT 1
|
03/12
03:15
|
Newcastle 2-2 Tottenham
|
K+SPORT 2
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19
|
03/12
03:00
|
Barcelona 2-1 Atletico Madrid
|
SCTV 15
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
03/12
03:00
|
Juventus 2-0 Udinese
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/8
|
03/12
00:00
|
Hertha Berlin 6-1 Kaiserslautern
|
M’gladbach 1-2 St. Pauli
|
03/12
03:00
|
Dortmund 0-1 Leverkusen
|
RB Leipzig 3-1 Magdeburg
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 6
|
03/12
02:45
|
Blackburn 1-1 Ipswich
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 37
|
03/12
05:00
|
Vasco da Gama - Mirassol
|
03/12
07:30
|
Gremio - Fluminense