Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG 

03/12

16:00

U22 Việt Nam - U22 Lào

VTV5, FPT Play

03/12

19:00

U22 Thái Lan - U22 Timor Leste

VTV5, FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 14

04/12

02:30

Arsenal - Brentford

K+SPORT 1

Brighton - Aston Villa

K+LIFE

Burnley - Crystal Palace

K+Live 1

Wolverhampton - Nottingham Forest

K+Live 2

04/12

03:15

Leeds - Chelsea

K+ACTION

Liverpool - Sunderland

K+SPORT 2

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19

04/12

01:00

Ath.Bilbao - Real Madrid

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8

03/12

21:00

Atalanta - Genoa

04/12

00:00

Napoli - Cagliari

04/12

03:00

Inter Milan - Venezia

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/8

04/12

00:00

Bochum - Stuttgart

Freiburg - Darmstadt

04/12

02:45

Hamburg - Holstein Kiel

Union Berlin - Bayern Munich

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 14

03/12

02:30

Bournemouth 0-1 Everton

K+ACTION

Fulham 3-4 Manchester City

K+SPORT 1

03/12

03:15

Newcastle 2-2 Tottenham

K+SPORT 2

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19

03/12

03:00

Barcelona 2-1 Atletico Madrid

SCTV 15

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8

03/12

03:00

Juventus 2-0 Udinese

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/8

03/12

00:00

Hertha Berlin 6-1 Kaiserslautern

M’gladbach 1-2 St. Pauli

03/12

03:00

Dortmund 0-1 Leverkusen

RB Leipzig 3-1 Magdeburg

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 6

03/12

02:45

Blackburn 1-1 Ipswich

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 37

03/12

05:00

Vasco da Gama - Mirassol

03/12

07:30

Gremio - Fluminense