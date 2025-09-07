Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

KING'S CUP 2025 THÁI LAN

07/09
16:00

Hong Kong (TQ) 1-1 Fiji

 

07/09
20:00

Thái Lan 0-1 Iraq

 

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

07/09
20:00

Georgia 3-0 Bulgaria

07/09
23:00

Lithuania 2-3 Hà Lan

Bắc Macedonia 5-0 Liechtenstein

Bỉ 6-0 Kazakhstan

08/09
01:45

Đức 3-1 Bắc Ireland

Thổ Nhĩ Kỳ 0-6 Tây Ban Nha

Luxembourg 0-1 Slovakia

Ba Lan 3-1 Phần Lan

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

07/09
22:15

Qatar 1-4 Nga

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4

07/09
19:00

AD Ceuta 2-1 Huesca

07/09
21:15

 Burgos 0-0 Las Palmas

 Real Sociedad B 3-3 Cadiz

07/09
23:30

 Almeria 2-3 Santander

 Cultural Leonesa 0-0 Leganes

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

08/09
06:00

Sporting Kansas City - Austin

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

06/09

20:00

Latvia 0-1 Serbia

06/09

23:00

Armenia 0-5 Bồ Đào Nha

Anh 2-0 Andorra

07/09

01:45

Ireland 2-2 Hungary

Áo 1-0 Síp

San Marino 0-6 Bosnia

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

06/09

23:00

Nigeria 1-0 Rwanda

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

07/09

04:00

Mỹ 0-2 Hàn Quốc

07/09

09:00

Mexico 0-0 Nhật Bản