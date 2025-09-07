|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
KING'S CUP 2025 THÁI LAN
07/09
Hong Kong (TQ) 1-1 Fiji
07/09
Thái Lan 0-1 Iraq
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
07/09
Georgia 3-0 Bulgaria
07/09
Lithuania 2-3 Hà Lan
Bắc Macedonia 5-0 Liechtenstein
Bỉ 6-0 Kazakhstan
08/09
Đức 3-1 Bắc Ireland
Thổ Nhĩ Kỳ 0-6 Tây Ban Nha
Luxembourg 0-1 Slovakia
Ba Lan 3-1 Phần Lan
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
07/09
Qatar 1-4 Nga
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4
07/09
AD Ceuta 2-1 Huesca
07/09
Burgos 0-0 Las Palmas
Real Sociedad B 3-3 Cadiz
07/09
Almeria 2-3 Santander
Cultural Leonesa 0-0 Leganes
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
08/09
Sporting Kansas City - Austin
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
06/09
20:00
Latvia 0-1 Serbia
06/09
23:00
Armenia 0-5 Bồ Đào Nha
Anh 2-0 Andorra
07/09
01:45
Ireland 2-2 Hungary
Áo 1-0 Síp
San Marino 0-6 Bosnia
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
06/09
23:00
Nigeria 1-0 Rwanda
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
07/09
04:00
Mỹ 0-2 Hàn Quốc
07/09
09:00
Mexico 0-0 Nhật Bản