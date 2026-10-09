Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8

10/10  02:00

 Malaga vs Espanyol

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5

10/10  01:30

 Dortmund vs Werder Bremen

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6

10/10  01:45

 Lens vs Lyon

VĐQG HÀ LAN 2026/27 – VÒNG 8

10/10  01:00

PSV vs Heerenveen

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 8

10/10  00:45

Moreirense vs Gil Vicente

10/10  02:15

Braga vs Sporting Lisbon

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8

09/10  20:50

 Al Kholood vs Al Qadisiya

09/10  21:55

 Al Fateh vs Al Ahli

10/10  01:00

 Al Nassr vs Diriyah

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

GIẢI CLB ĐÔNG NAM Á 2026/27 – VÒNG BẢNG

08/10  18:30

 Lion City 0-1 CAHN

FPT Play

08/10  19:00

Johor DT 6-0 Svay Rieng

FPT Play

Port MTI FC 1-3 Persib Bandung

FPT Play

VĐQG PHẦN LAN 2026/27 – VÒNG PLAY OFF

08/10  22:00

 HJK Helsinki 6-0 Vaasa VPS

08/10  23:00

 KuPS 0-1 AC Oulu

VĐQG CH IRELAND 2026/27 – VÒNG 33

09/10  02:00

Shamrock Rovers 3-1 Drogheda United

VĐQG ROMANIA 2026/27 – VÒNG 4

09/10  00:30

CFR Cluj 1-3 Uni. Cluj

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