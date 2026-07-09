Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

WORLD CUP 2026 – TỨ KẾT

10/07

03:00

Pháp - Morocco

VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

09/07

23:00

FK Qarabag - Vestri

10/07

00:00

Dinamo Kiev - Uni. Cluj

Sheriff Tiraspol - Aluminij

10/07

01:00

CSKA Sofia - Derry City

FK Vojvodina - Ferencvarosi

Hajduk Split - MSK Zilina

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

08/07

22:00

Kairat Almaty 2-1 Sutjeska Niksic

08/07

23:00

Flora Tallin 2-3 Iberia Tbilisi

09/07

00:00

ML Vitebsk 1-4 Uni. Craiova

Petrocub 1-1 Egnatia

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

08/07

23:00

Zira 3-0 Torpedo Kutaisi

09/07

00:30

Connahs Q. Nomads 1-1 Ballkani

Differdange 0-0 Ilves Tampere