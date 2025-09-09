Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 - Lượt trận cuối

Ngày - Giờ

Đội bóng

 Tỷ số

Đội bóng

Bảng

Địa điểm

 Trực tiếp

09/09

14:30

U23 Đông Timor

Bắc Mariana

D

Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc)

09/09

15:30

U23 Lào

U23 Macau (Trung Quốc)

J

Gelora Delta (Ấn Độ)

09/09

16:00

U23 Bangladesh

U23 Singapore

C

Việt Trì (Việt Nam)

FPT Play

09/09

16:00

U23 Lebanon

U23 Mông Cổ

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

09/09

16:00

U23 Palestine

U23 Uzbekistan

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

09/09

16:00

U23 Iraq

U23 Campuchia

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

09/09

17:00

U23 Đài Loan (Trung Quốc)

U23 Bhutan

A

Amman International (Jordan)

09/09

18:35

U23 Trung Quốc

U23 Australia

D

Xi’an IFC (Trung Quốc)

09/09

19:00

U23 Việt Nam

U23 Yemen

C

Việt Trì (Việt Nam)

FPT Play, VTV5

09/09

19:00

U23 Oman

U23 Pakistan

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

09/09

19:30

U23 Malaysia

U23 Thái Lan

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

09/09

20:00

U23 Kyrgyzstan

U23 Sri Lanka

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

09/09

20:30

U23 Hong Kong (Trung Quốc)

U23 Guam

I

Al Nahyan (UAE)

09/09

21:00

U23 Jordandan

U23 Turkmenistan

A

King Abdullah II (Jordan)

09/09

22:15

U23 Ấn Độ

U23 Brunei

H

Suheim Bin Hamad (Qatar)

09/09

23:00

U23 Nepal

U23 Philippines

K

Pamir (Tajikistan)

09/09

23:00

U23 Syria

U23 Tajikistan

K

Pamir (Tajikistan)

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

09/09

23:00

 Armenia - Ireland
Azerbaijan - Ukraine

10/09

01:45

Albania - Latvia

Bosnia - Áo

Síp - Romania
Na Uy - Moldova
Pháp - Iceland
Hungary - Bồ Đào Nha
Serbia - Anh

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC NAM MỸ

10/09

06:00

 Ecuador - Argentina

10/09

06:30

 Bolivia - Brazil

Chile - Uruguay

Peru - Paraguay

Venezuela - Colombia

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

09/09

20:00

Kenya - Seychelles

Namibia - Sao Tome & Principe

Sierra Leone - Ethiopia

Tanzania - Niger

Zimbabwe - Rwanda

09/09

23:00

Burkina Faso - Ai Cập

Cape Verde - Cameroon

CHDC Congo - Senegal

Nam Phi - Nigeria

Togo - Sudan

10/09

02:00

Angola - Mauritius

Benin - Lesotho

Gabon - Bờ Biển Ngà

Gambia - Burundi

Mauritania - Nam Sudan

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

09/09

14:00

New Zealand - Australia

10/09

01:45

Xứ Wales - Canada

10/09

03:00

Mexico - Hàn Quốc

10/09

06:30

Mỹ - Nhật Bản

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

09/09
01:45

Hy Lạp 0-3 Đan Mạch

Israel 4-5 Italia

Kosovo 2-0 Thụy Điển

Belarus 0-2 Scotland

Croatia 3-0 Montenegro

Gibraltar 0-1 Quần đảo Faroe

Thụy Sỹ 3-0 Slovenia

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC CHÂU PHI

08/09
20:00

Guinea Xích Đạo 0-1 Tunisia

Zambia 0-2 Morocco

08/09
23:00

Guinea 0-0 Algeria

09/09
02:00

Ghana 1-0 Mali

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

09/09
00:15

CH Czech 1-1 Saudi Arabia