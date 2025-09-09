|
Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 - Lượt trận cuối
|
Ngày - Giờ
|
Đội bóng
|Tỷ số
|
Đội bóng
|
Bảng
|
Địa điểm
|Trực tiếp
|
09/09
14:30
|
U23 Đông Timor
|
Bắc Mariana
|
D
|
Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc)
|
09/09
15:30
|
U23 Lào
|
U23 Macau (Trung Quốc)
|
J
|
Gelora Delta (Ấn Độ)
|
09/09
16:00
|
U23 Bangladesh
|
U23 Singapore
|
C
|
Việt Trì (Việt Nam)
|
FPT Play
|
09/09
16:00
|
U23 Lebanon
|
U23 Mông Cổ
|
F
|
Thái Lanmmasat (Thái Lan)
|
09/09
16:00
|
U23 Palestine
|
U23 Uzbekistan
|
E
|
Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)
|
09/09
16:00
|
U23 Iraq
|
U23 Campuchia
|
G
|
Olympic Phnom Penh (Campuchia)
|
09/09
17:00
|
U23 Đài Loan (Trung Quốc)
|
U23 Bhutan
|
A
|
Amman International (Jordan)
|
09/09
18:35
|
U23 Trung Quốc
|
U23 Australia
|
D
|
Xi’an IFC (Trung Quốc)
|
09/09
19:00
|
U23 Việt Nam
|
U23 Yemen
|
C
|
Việt Trì (Việt Nam)
|
FPT Play, VTV5
|
09/09
19:00
|
U23 Oman
|
U23 Pakistan
|
G
|
Olympic Phnom Penh (Campuchia)
|
09/09
19:30
|
U23 Malaysia
|
U23 Thái Lan
|
F
|
Thái Lanmmasat (Thái Lan)
|
09/09
20:00
|
U23 Kyrgyzstan
|
U23 Sri Lanka
|
E
|
Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)
|
09/09
20:30
|
U23 Hong Kong (Trung Quốc)
|
U23 Guam
|
I
|
Al Nahyan (UAE)
|
09/09
21:00
|
U23 Jordandan
|
U23 Turkmenistan
|
A
|
King Abdullah II (Jordan)
|
09/09
22:15
|
U23 Ấn Độ
|
U23 Brunei
|
H
|
Suheim Bin Hamad (Qatar)
|
09/09
23:00
|
U23 Nepal
|
U23 Philippines
|
K
|
Pamir (Tajikistan)
|
09/09
23:00
|
U23 Syria
|
U23 Tajikistan
|
K
|
Pamir (Tajikistan)
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
09/09
23:00
|Armenia - Ireland
|Azerbaijan - Ukraine
|
10/09
01:45
|
Albania - Latvia
|
Bosnia - Áo
|
Síp - Romania
|Na Uy - Moldova
|Pháp - Iceland
|Hungary - Bồ Đào Nha
|Serbia - Anh
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC NAM MỸ
|
10/09
06:00
|Ecuador - Argentina
|
10/09
06:30
|Bolivia - Brazil
|
Chile - Uruguay
|
Peru - Paraguay
|
Venezuela - Colombia
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
|
09/09
20:00
|
Kenya - Seychelles
|
Namibia - Sao Tome & Principe
|
Sierra Leone - Ethiopia
|
Tanzania - Niger
|
Zimbabwe - Rwanda
|
09/09
23:00
|
Burkina Faso - Ai Cập
|
Cape Verde - Cameroon
|
CHDC Congo - Senegal
|
Nam Phi - Nigeria
|
Togo - Sudan
|
10/09
02:00
|
Angola - Mauritius
|
Benin - Lesotho
|
Gabon - Bờ Biển Ngà
|
Gambia - Burundi
|
Mauritania - Nam Sudan
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
09/09
14:00
|
New Zealand - Australia
|
10/09
01:45
|
Xứ Wales - Canada
|
10/09
03:00
|
Mexico - Hàn Quốc
|
10/09
06:30
|
Mỹ - Nhật Bản
|
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
09/09
|
Hy Lạp 0-3 Đan Mạch
|
Israel 4-5 Italia
|
Kosovo 2-0 Thụy Điển
|
Belarus 0-2 Scotland
|
Croatia 3-0 Montenegro
|
Gibraltar 0-1 Quần đảo Faroe
|
Thụy Sỹ 3-0 Slovenia
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC CHÂU PHI
|
08/09
|
Guinea Xích Đạo 0-1 Tunisia
|
Zambia 0-2 Morocco
|
08/09
|
Guinea 0-0 Algeria
|
09/09
|
Ghana 1-0 Mali
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
09/09
|
CH Czech 1-1 Saudi Arabia