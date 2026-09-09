|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
09/09 23:45
|Barcelona vs Feyenoord
|Stuttgart vs Viking
|
On Football
|
10/09 02:00
|Liverpool vs Atletico Madrid
|Napoli vs Arsenal
|
On Football
|Sporting Lisbon vs Galatasaray
|
On Sports
|PSG vs Slovan Bratislava
|
On Sports News
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 1/16
|
10/09 02:00
|Chelsea vs Leeds
|
10/09 05:00
|
Deportivo Riestra vs Banfield
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
|
10/09 07:30
|Chicago Fire vs Inter Miami
|
10/09 09:30
|
Vancouver Whitecaps vs L.A Galaxy
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 6
|
09/09 22:55
|
Al Kholood vs Al Shabab
|
10/09 01:00
|
Al Fateh vs Diriyah Club
|Al Nassr vs Abha
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
08/09 23:45
|AEK Athens 1-0 LASK Linz
|On Sports News
|Club Brugge 2-3 Aston Villa
|
On Football
|
09/09 02:00
|Dortmund 3-2 Villarreal
|Lille 2-3 Real Betis
|
On Sports News
|FC Porto 0-2 Manchester City
|
On Football
|Real Madrid 2-1 Inter Milan
|
HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 6
|
09/09 01:45
|
Blackburn 1-2 Sheffield United
|
Cardiff City 1-1 Stoke City
|
Southampton 3-1 Swansea
|
Watford 2-1 Preston
|Wrexham 1-1 Burnley
|
09/09 02:00
|
Bolton 2-3 West Ham
|
COPA LIBERTADORES 2026/27 – TỨ KẾT
|
09/09 05:00
|
Fluminense vs Platense
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 6
|
08/09 22:30
|
Al Ettifaq 0-0 Al Faisaly
|
08/09 22:55
|
Al Hazem 1-0 Al Taawoun
|
09/09 01:00
|Al Ittihad 2-1 Al Fayha
|Al Qadisiya 3-2 Al Ahli
|
VĐQG HÀN QUỐC 2026/27 – VÒNG 28
|
08/09 17:30
|
Incheon United 2-1 Bucheon
|
Ulsan HD 1-0 FC Seoul