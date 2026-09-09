Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

09/09  23:45

 Barcelona vs Feyenoord

Stuttgart vs Viking

On Football

10/09  02:00

 Liverpool vs Atletico Madrid

Napoli vs Arsenal

On Football
Sporting Lisbon vs Galatasaray

On Sports
PSG vs Slovan Bratislava

On Sports News

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 1/16

10/09  02:00

 Chelsea vs Leeds

10/09  05:00

Deportivo Riestra vs Banfield

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

10/09  07:30

 Chicago Fire vs Inter Miami

10/09  09:30

Vancouver Whitecaps vs L.A Galaxy

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 6

09/09  22:55

Al Kholood vs Al Shabab

10/09  01:00

Al Fateh vs Diriyah Club

Al Nassr vs Abha

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

08/09  23:45

 AEK Athens 1-0 LASK Linz On Sports News
Club Brugge 2-3 Aston Villa

On Football

09/09  02:00

 Dortmund 3-2 Villarreal

Lille 2-3 Real Betis

On Sports News
FC Porto 0-2 Manchester City

On Football
Real Madrid 2-1 Inter Milan

HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 6

09/09  01:45

Blackburn 1-2 Sheffield United

Cardiff City 1-1 Stoke City

Southampton 3-1 Swansea

Watford 2-1 Preston

Wrexham 1-1 Burnley

09/09  02:00

Bolton 2-3 West Ham

COPA LIBERTADORES 2026/27 – TỨ KẾT

09/09  05:00

Fluminense vs Platense

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 6

08/09  22:30

Al Ettifaq 0-0 Al Faisaly

08/09  22:55

Al Hazem 1-0 Al Taawoun

09/09  01:00

 Al Ittihad 2-1 Al Fayha

Al Qadisiya 3-2 Al Ahli

VĐQG HÀN QUỐC 2026/27 – VÒNG 28

08/09  17:30

Incheon United 2-1 Bucheon

Ulsan HD 1-0 FC Seoul