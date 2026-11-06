 

Lịch thi đấu bóng hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7

06/11  18:00

 Hà Tĩnh vs Nam Định

FPT Play
Đồng Nai vs Đà Nẵng

FPT Play

V.LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG 7

06/11  17:00

Văn Hiến vs Huế

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10

07/11  03:00

 Everton vs Coventry City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 12

07/11  03:00

 Sevilla vs Alaves

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 11

07/11  02:45

 Venezia vs Udinese

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 9

07/11  02:30

 Hamburg vs M’gladbach

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 10

07/11  02:45

 Toulouse vs Strasbourg

On Sports News

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

06/11  00:45

 AC Milan 0-2 Ferencvarosi

On Football
Crystal Palace 1-1 Hoffenheim

On Sports News

Levski Sofia 1-0 Jagiellonia

Lillestrom 0-1 Viktoria Plzen

NEC Nijmegen 3-1 Omonia Nicosia

Sociedad 1-1 Lyon

Anderlecht 2-0 Salzburg

Sparta Praha 1-3 Bournemouth

On Sports +

06/11  03:00

 AZ Alkmaar 1-2 Juventus

On Football
Leverkusen 0-1 Marseille

On Sports +

Benfica 3-1 Lech Poznan

Celta Vigo 1-2 Saint Gilloise

Celtic 3-2 Besiktas

On Sports News

H.Beer Sheva 0-2 OFI Crete

Torreense 3-2 Ararat Armenia

Sturm Graz 2-3 NK Celje

Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb

On Sports +

CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

06/11  00:45

AGF Aarhus 0-0 Braga

Atalanta 1-1 Kairat Almaty

Crvena Zvezda 2-1 Inter Escaldes

KuPS 0-0 KAA Gent

Lincoln Red 1-0 Hajduk Split

Midtjylland 1-6 Ajax

Mjallby 2-0 Borac Banja Luka

Thun 3-1 Heart

Trabzonspor 0-1 Freiburg

06/11  03:00

 Monaco 2-0 Nordsjaelland

Uni.Craiova 2-0 Egnatia Rrogozhine

Copenhagen 2-1 Iberia

Getafe 0-1 Brighton

Lugano 3-0 Kauno Zalgiris

Panathinaikos 2-1 CSKA Sofia

Riga FC 1-1 FK Jablonec

Sint Truidense 1-1 Brann

Twente 1-1 Pafos FC


Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, bao gồm các giải trong nước và quốc tế như V.League, Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và các giải đấu của đội tuyển Việt Nam.
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