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Lịch thi đấu bóng hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7
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06/11 18:00
|Hà Tĩnh vs Nam Định
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FPT Play
|Đồng Nai vs Đà Nẵng
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FPT Play
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V.LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG 7
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06/11 17:00
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Văn Hiến vs Huế
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10
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07/11 03:00
|Everton vs Coventry City
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 12
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07/11 03:00
|Sevilla vs Alaves
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 11
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07/11 02:45
|Venezia vs Udinese
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 9
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07/11 02:30
|Hamburg vs M’gladbach
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 10
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07/11 02:45
|Toulouse vs Strasbourg
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On Sports News
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
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EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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06/11 00:45
|AC Milan 0-2 Ferencvarosi
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On Football
|Crystal Palace 1-1 Hoffenheim
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On Sports News
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Levski Sofia 1-0 Jagiellonia
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Lillestrom 0-1 Viktoria Plzen
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NEC Nijmegen 3-1 Omonia Nicosia
|Sociedad 1-1 Lyon
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Anderlecht 2-0 Salzburg
|Sparta Praha 1-3 Bournemouth
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On Sports +
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06/11 03:00
|AZ Alkmaar 1-2 Juventus
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On Football
|Leverkusen 0-1 Marseille
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On Sports +
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Benfica 3-1 Lech Poznan
|Celta Vigo 1-2 Saint Gilloise
|Celtic 3-2 Besiktas
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On Sports News
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H.Beer Sheva 0-2 OFI Crete
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Torreense 3-2 Ararat Armenia
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Sturm Graz 2-3 NK Celje
|Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb
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On Sports +
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CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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06/11 00:45
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AGF Aarhus 0-0 Braga
|Atalanta 1-1 Kairat Almaty
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Crvena Zvezda 2-1 Inter Escaldes
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KuPS 0-0 KAA Gent
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Lincoln Red 1-0 Hajduk Split
|Midtjylland 1-6 Ajax
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Mjallby 2-0 Borac Banja Luka
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Thun 3-1 Heart
|Trabzonspor 0-1 Freiburg
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06/11 03:00
|Monaco 2-0 Nordsjaelland
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Uni.Craiova 2-0 Egnatia Rrogozhine
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Copenhagen 2-1 Iberia
|Getafe 0-1 Brighton
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Lugano 3-0 Kauno Zalgiris
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Panathinaikos 2-1 CSKA Sofia
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Riga FC 1-1 FK Jablonec
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Sint Truidense 1-1 Brann
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Twente 1-1 Pafos FC