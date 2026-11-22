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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 8
|
21/11 18:00
|Nam Định 2-1 Hải Phòng
|
FPT Play
|Đồng Nai 1-3 Hà Nội FC
|
FPT Play
|
NGOAI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 11
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21/11 19:30
|
Man City 1-1 Fulham
|
FPT Play
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21/11 22:00
|Bournemouth 2-0 Nottingham
|
FPT Play
|Aston Villa 2-0 Sunderland
|
FPT Play
|Chelsea 1-4 Leeds
|
FPT Play
|Coventry 3-2 Crystal Palace
|
FPT Play
|Tottenham 2-0 Ipswich
|
FPT Play
|
22/11 00:30
|Newcastle 2-2 Arsenal
|
FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 13
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21/11 20:00
|Alaves 3-2 Deportivo
|
ON Football, SCTV15
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21/11 22:15
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Vallecano 0-1 Valencia
|
ON Football, SCTV15
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22/11 00:30
|
Sevilla 1-1 Real Betis
|
ON Football, SCTV15
|
22/11 03:00
|Real Madrid 2-1 Celta Vigo
|
ON Football, SCTV15
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 10
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21/11 21:30
|Leverkusen 4-1 Paderborn
|M’gladbach 0-1 Dortmund
|Frankfurt 1-0 Hoffenheim
|
Elversberg 0-1 Freiburg
|Union Berlin 1-5 RB Leipzig
|
22/11 00:30
|
Schalke 04 0-0 Stuttgart
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 12
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21/11 21:00
|Como 2-0 Cagliari
|
MyTV
|Lazio 3-0 Lecce
|
MyTV
|
22/11 00:00
|Parma 1-5 AS Roma
|
MyTV
|
22/11 02:45
|Napoli 1-0 Torino
|
MyTV
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 11
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21/11 23:15
|Nice 2-3 PSG
|
ON Sports News
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22/11 02:45
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Monaco 1-1 Auxerre
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Lille 0-1 Lyon
|
ON Sports News
|
Lens 1-1 Toulouse
|
ON Sports+
|
Strasbourg 1-1 Brest
|
ON Plus
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27 – PLAY OFF
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22/11 02:00
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New England Revolution 2-0 Philadelphia Union
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22/11 04:00
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Dallas 2-0 Portland Timbers
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22/11 06:00
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Inter Miami vs Columbus Crew
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