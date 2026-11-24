|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
25/11 00:45
|Bodo Glimt vs LASK Linz
|
TV360, On Football
|Galatasaray vs Aston Villa
|
TV360
|
25/11 03:00
|Arsenal vs Dortmund
|
TV360
|Como vs AEK Athens
|
TV360
|Feyenoord vs FC Porto
|
TV360, On Sports
|Man City vs Napoli
|
TV360, On Football
|RB Leipzig vs Lens
|
TV360, On Sports +
|Real Madrid vs PSV Eindhoven
|
TV360
|Slovan Bratislava vs Betis
|
TV360, On Sports News
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
24/11 14:45
|
Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol
|
24/11 17:00
|
Daejeon vs Beijing Guoan
|
Kyoto Sanga vs Pohang Steelers
|
24/11 19:15
|
CAHN vs Vissel Kobe
|
FPT Play
|
Ratchaburi vs Johor DT
|
Shanghai Port vs Buriram
|
24/11 23:00
|
Shabab Al Ahli vs Al Qadisiya
|
25/11 01:15
|
Al Nassr vs Al Sadd Doha
|
FPT Play
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
|
24/11 20:45
|
East Bengal vs Al Hussein
|
24/11 23:00
|
Al Seeb vs Al Shorta
|
FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
|
24/11 19:30
|
U17 Costa Rica vs U17 CH Ireland
|
FPT Play, MyTV
|
24/11 20:00
|
U17 Nhật Bản vs U17 Serbia
|
FPT Play, MyTV
|
24/11 20:30
|
U17 Algeria vs U17 Montenegro
|
FPT Play, MyTV
|
24/11 21:30
|
U17 Mỹ vs U17 Chile
|
FPT Play, MyTV
|
24/11 22:00
|
U17 Brazil vs U17 Tanzania
|
FPT Play, MyTV
|
24/11 22:30
|
U17 Honduras vs U17 Colombia
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Venezuela vs U17 Romania
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Mexico vs U17 Cameroon
|
FPT Play, MyTV
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
23/11 20:45
|Neftchi Fergana 2-2 Al Hilal
|
23/11 23:00
|
Al Ain 1-1 Esteghlal
|
Al Shamal 3-2 Al Ahli
|
Tractor 1-5 Al Wasl
|
24/11 01:15
|
Al Ittihad 2-0 Pakhtakor
|
Al Quwa Al Jawiya 2-1 Al Gharafa
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 11
|
24/11 03:00
|Brentford 4-0 Everton
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 13
|
24/11 03:00
|Levante 1-1 Elche
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 12
|
24/11 02:45
|Monza 3-0 Fiorentina
|
MyTV
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
|
24/11 08:00
|
St Louis City vs Los Angeles
|
FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
|
23/11 19:30
|Tây Ban Nha U17 15-0 Fiji U17
|
FPT Play, MyTV
|
Tajikistan U17 0-4 Croatia U17
|
FPT Play, MyTV
|
23/11 20:00
|Uzbekistan U17 6-2 Jamaica U17
|
FPT Play, MyTV
|
23/11 20:30
|Senegal U17 9-0 Cuba U17
|
FPT Play, MyTV
|
23/11 21:30
|Italia U17 2-1 Bờ Biển Ngà U17
|
FPT Play, MyTV
|
23/11 22:00
|Morocco U17 2-2 Trung Quốc U17
|
FPT Play, MyTV
|
23/11 22:30
|Mali U17 2-1 Bỉ U17
|
FPT Play, MyTV
|Việt Nam U17 3-3 New Zealand U17
|
FPT Play, MyTV
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