Khoảng trống

Bất kỳ ai tiếp quản di sản của những người hùng Man City - từ cầu thủ, ban lãnh đạo đến ban huấn luyện đã đưa CLB lên đỉnh cao, giành Champions League đầu tiên trong lịch sử và trở thành đội bóng hay nhất Premier League không cần bàn cãi - đều phải đối mặt với một thử thách khổng lồ.

Enzo Maresca, người được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng sau khi Pep Guardiola ra đi, lập tức cảm nhận điều đó. Không ai nghi ngờ Maresca là một HLV giỏi.

Man City vừa thua nặng nề Arsenal. Ảnh: MCFC

Ông từng gây ấn tượng mạnh ở Leicester, rồi giành các danh hiệu cùng Chelsea và để lại dấu ấn riêng. Nhưng dự án còn non trẻ của ông ngay lập tức đụng phải đối thủ vừa giành Premier League - Arsenal, ở Community Shield.

Một thất bại nặng nề, cú vấp nghiêm trọng đầu tiên và trên hết là cảm giác rằng những tháng khó khăn đang chờ đợi chiến lược gia người Italia tại Etihad.

Dù chủ sở hữu không thay đổi, tiền bạc vẫn dư dả và bộ não phụ trách tài chính cũng như vận hành Ferran Soriano vẫn còn đó, chỉ trong vòng một năm Man City có thể mất cả ba trụ cột đã giúp họ trở thành một tập thể huyền thoại.

Người đầu tiên, cũng là nhân vật ít được truyền thông chú ý nhất, là Txiki Begiristain. Giám đốc thể thao xuất sắc nhất lịch sử CLB quyết định lui lại, và những vết nứt bắt đầu xuất hiện từ đó.

Chuyện diễn ra hơn một năm trước. Chính Txiki đã hỗ trợ quá trình chuyển giao, cố vấn cho người kế nhiệm Hugo Viana trong những tháng đầu tiên. Tuy nhiên, đến lúc thực sự phải tự mình điều hành công việc, sự khác biệt bắt đầu lộ rõ.

Txiki từng đưa Erling Haaland về với giá 60 triệu euro, Rodri với 70 triệu euro và xây dựng một đội hình đắt đỏ nhưng khoản đầu tư được bù đắp đáng kể bằng những thương vụ bán cầu thủ như Julian Alvarez, Sterling hay Gabriel Jesus.

Grealish là bản hợp đồng duy nhất của ông vượt mốc 100 triệu euro. Trong khi đó, chỉ riêng mùa hè này, Hugo Viana sắp chi hơn 120 triệu euro cho Elliot Anderson - người chưa thể xem là tròn vai trong lần ra mắt chính thức tại Cardiff, Xứ Wales.

Khó khăn thời hậu Guardiola

Guardiola là huyền thoại thứ hai không còn ở Man City hiện tại. Ngoài khả năng đặc biệt trong việc đưa ra những quyết định chuyên môn dẫn tới thành công, Pep còn sở hữu thứ quyền lực mà gần như không ai có thể tái tạo.

Pep là người không thể bị động đến, bất kể thắng hay thua. Không một HLV nào sau ông có thể sở hữu vị thế tương tự.

Maresca cũng vậy. Sự khác biệt giữa một người biết rằng vị trí của mình gần như bất khả xâm phạm với những người còn lại cuối cùng cũng sẽ phản ánh vào cách đội bóng vận hành và kết quả trên sân.

Phía trước Maresca đầy khó khăn. Ảnh: MCFC

Cuối cùng, trụ cột thứ ba của kỷ nguyên huy hoàng cũng sắp rời CLB: Rodri.

Lịch sử bóng đá không có nhiều tiền vệ trung tâm sở hữu tầm ảnh hưởng lớn đến mức có thể khiến cả đội bóng xung quanh mình trở nên hay hơn. Man City khi có Rodri là một đội bóng hoàn toàn khác so với Man City khi thiếu anh. Thất bại mùa giải vừa qua là minh chứng.

Với đội trưởng tuyển Tây Ban Nha, Man City từng chạm tới đỉnh cao với chuỗi 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, đặc biệt là cú ăn ba lịch sử mùa 2022-23.

Không có Rodri, chẳng hạn trong quãng thời gian anh chấn thương, Man City từng có lúc trở nên tầm thường đến khó tin.

Chính vì vậy, việc chấp nhận rằng Rodri sắp ra đi càng trở nên khó khăn, đồng thời khiến tương lai phía trước nhuốm màu u ám.

Man City của những năm tháng huy hoàng ấy đang sụp đổ. Đó từng là đội bóng được xây dựng trên ba nền móng Txiki, Pep và Rodri, những con người tạo nên một chu kỳ thành công mà có lẽ Etihad sẽ không bao giờ được chứng kiến lần thứ hai.