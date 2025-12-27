Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 18
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ trận đấu trực tiếp
31/12/2025 02:30:00 Burnley - Newcastle
31/12/2025 02:30:00 Chelsea - Bournemouth
31/12/2025 02:30:00 Nottingham Forest - Everton
31/12/2025 02:30:00 West Ham - Brighton
31/12/2025 03:15:00 Arsenal - Aston Villa
31/12/2025 03:15:00 Manchester United - Wolves
02/01/2026 00:30:00 Crystal Palace - Fulham
02/01/2026 00:30:00 Liverpool - Leeds
02/01/2026 03:00:00 Brentford - Tottenham
02/01/2026 03:00:00 Sunderland - Manchester City