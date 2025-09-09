U23 Việt Nam có lợi thế lớn để tiến thẳng vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 sau khi có được 6 điểm tuyệt đối ở hai lượt trận bảng C.
Bảng xếp hạng các đội nhì bảng Vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất
Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
VietNamNet cập nhật kênh sóng phát trực tiếp U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2026, với tư cách là chủ nhà của bảng C.
Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.