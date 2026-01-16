Việc toàn thắng cả 3 trận vòng bảng giúp U23 Việt Nam tạo nên cột mốc chưa từng có tại U23 châu Á. Tuy nhiên, phía trước thầy trò Kim Sang Sik là thử thách lớn mang tên U23 UAE, đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn về thể hình lẫn nền tảng thể lực.

Dù chỉ giành vé nhì bảng B, UAE vẫn rất tự tin khi đối đầu U23 Việt Nam, bởi trong 7 lần chạm trán kể từ năm 2014, họ chưa từng thất bại và giành tới 5 chiến thắng. Chính điều đó tạo nên lợi thế tâm lý đáng kể cho đại diện Tây Á.

Tuy vậy, U23 Việt Nam không hề tỏ ra e ngại. Như tiền đạo Quốc Việt chia sẻ, đã vào đến tứ kết thì mọi đối thủ đều ngang nhau. Với tập thể trẻ trung, kỷ luật và đang đạt điểm rơi phong độ, U23 Việt Nam hiểu rằng chỉ cần giữ sự tập trung cao nhất, họ hoàn toàn có thể viết lại lịch sử trước UAE ở trận đấu mang tính bước ngoặt này.