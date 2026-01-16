Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 UAE
Thời gian: 22h30 ngày 16/01/2026 (giờ Hà Nội)
Địa điểm: SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City
Giải đấu: VCK U23 châu Á 2026
Kênh trực tiếp: TV360, VTV5, VTV Cần Thơ
Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 UAE
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Viktor Lê, Ngọc Mỹ, Lê Phát.
U23 UAE: Khaled, Matar, Khamis, Ali Memari, Ali Aziz, Almenhali, Al arzooqi, Soloman, Junior, Khaled, Akonnor.
21h30
21h15
Nhận định trước trận
Việc toàn thắng cả 3 trận vòng bảng giúp U23 Việt Nam tạo nên cột mốc chưa từng có tại U23 châu Á. Tuy nhiên, phía trước thầy trò Kim Sang Sik là thử thách lớn mang tên U23 UAE, đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn về thể hình lẫn nền tảng thể lực.
Dù chỉ giành vé nhì bảng B, UAE vẫn rất tự tin khi đối đầu U23 Việt Nam, bởi trong 7 lần chạm trán kể từ năm 2014, họ chưa từng thất bại và giành tới 5 chiến thắng. Chính điều đó tạo nên lợi thế tâm lý đáng kể cho đại diện Tây Á.
Tuy vậy, U23 Việt Nam không hề tỏ ra e ngại. Như tiền đạo Quốc Việt chia sẻ, đã vào đến tứ kết thì mọi đối thủ đều ngang nhau. Với tập thể trẻ trung, kỷ luật và đang đạt điểm rơi phong độ, U23 Việt Nam hiểu rằng chỉ cần giữ sự tập trung cao nhất, họ hoàn toàn có thể viết lại lịch sử trước UAE ở trận đấu mang tính bước ngoặt này.
20h30
Thông tin lực lượng
U23 Việt Nam: Đang có lực lượng ổn nhất trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, chúng ta đang có 7 cầu thủ dính thẻ vàng là Thái Sơn, Lý Đức, Minh Phúc, Anh Quân, Phi Hoàng, Công Phương và Đình Bắc. Nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa, họ sẽ phải vắng mặt ở trận bán kết trong trường hợp giành quyền đi tiếp.
Tin vui cho U23 Việt Nam khi Thanh Nhàn đã trở lại, anh đã được tung vào sân ở những phút cuối trận đấu với U23 Saudi Arabia để bắt nhịp với trận đấu. Khả năng, Thanh Nhàn sẽ có mặt ở trận tứ kết, nhưng ra sân từ ghế dự bị.
U23 UAE: Có đầy đủ lực lượng.