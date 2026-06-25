Lịch thi đấu World Cup hôm nay 25/6

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

Bảng

TRỰC TIẾP

25/06

02:00

Bosnia 3-1 Qatar

 B VTV5, VTV6

Thụy Sĩ 2-1 Canada

 B VTV5, VTV6

25/06

05:00

Morocco - Haiti

 C VTV5, VTV6

Scotland - Brazil

 C VTV5, VTV6

25/06

08:00

CH Séc - Mexico

 A VTV5, VTV6

Nam Phi - Hàn Quốc

 A VTV5, VTV6