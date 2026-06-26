Lịch thi đấu World Cup hôm nay 26/6

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

BẢNG

TRỰC TIẾP

27/06

02:00

Na Uy vs Pháp

I

VTV2, VTV6

Senegal vs Iraq

I

VTV3, VTV6

27/06

07:00

Cape Verde vs Saudi Arabia

H

VTV2, VTV6

Uruguay vs Tây Ban Nha

H

VTV3, VTV6

27/06

10:00

Ai Cập vs Iran

G

VTV2, VTV6

Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ

G

VTV3, VTV6

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

BẢNG

TRỰC TIẾP

26/06

03:00

Curacao - Bờ Biển Ngà

E

VTV2, VTV6

Ecuador - Đức

E

VTV3, VTV6

26/06

06:00

Nhật Bản - Thụy Điển

F

VTV2, VTV6

Tunisia - Hà Lan

F

VTV3, VTV6

26/06

09:00

Paraguay - Australia

D

VTV2, VTV6

Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ

D

VTV3, VTV6