Lịch thi đấu World Cup hôm nay 6/7
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
6/7 - 03:00 Brazil 1-2 Na Uy Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV10
6/7 - 07:00 Mexico vs Anh Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV9
7/7 - 02:00 Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV10
7/7 - 07:00 Mỹ vs Bỉ Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV9