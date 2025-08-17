Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, Bộ GD-ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng, tức ngày 29/8. Riêng khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày khai giảng, tức 22/8.

Việc điều chỉnh này nhằm giúp lớp 1, lớp 9, lớp 12 chuẩn bị kỳ thi chuyển cấp hoặc thi tốt nghiệp, cần dành thời gian để củng cố kiến thức và hình thành nền nếp học tập trước khi bước vào năm học mới.

Tại TPHCM, học sinh khối 1, 9, 12 tựu trường từ ngày 20/8. Các khối còn lại tựu trường vào ngày 25/8.

Tỉnh Khánh Hòa, Lào Cai cùng đưa ra mốc thời gian tựu trường vào ngày 27/8. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường vào ngày 20/8.

Trong khi đó, tỉnh An Giang, Hưng Yên, Quảng Ngãi đưa ra mốc thời gian tựu trường vào ngày 29/8. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8.

Sau đây là lịch tựu trường của học sinh 34 tỉnh, thành năm học 2025-2026.

STT Tỉnh, thành Lịch tựu trường năm học 2025 – 2026 1 An Giang - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8 2 Bắc Ninh - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 20/8 - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 26/8 3 Cà Mau - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 25/8 - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 28/8 4 Cần Thơ Đang cập nhật 5 Cao Bằng - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8 6 Đà Nẵng Đang cập nhật 7 Đắk Lắk Đang cập nhật 8 Điện Biên - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8 9 Đồng Nai Đang cập nhật 10 Đồng Tháp Đang cập nhật 11 Gia Lai Đang cập nhật 12 Hà Nội Đang cập nhật 13 Hà Tĩnh Đang cập nhật 14 Hải Phòng Đang cập nhật 15 Huế - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 21/8 - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 25/8 16 Hưng Yên - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8 17 Khánh Hòa - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 20/8 - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 27/8 18 Lai Châu Đang cập nhật 19 Lâm Đồng - Học sinh tất cả các khối tựu trường vào ngày 25/8 20 Lạng Sơn - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8 21 Lào Cai - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 20/8 - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 27/8 22 Nghệ An Đang cập nhật 23 Ninh Bình Đang cập nhật 24 Phú Thọ Đang cập nhật 25 Quảng Ngãi - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8 26 Quảng Ninh Đang cập nhật 27 Quảng Trị Đang cập nhật 28 Sơn La Đang cập nhật 29 Tây Ninh Đang cập nhật 30 Thái Nguyên Đang cập nhật 31 Thanh Hóa Đang cập nhật 32 TP.HCM - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 20/8 - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 25/8 33 Tuyên Quang Đang cập nhật 34 Vĩnh Long Đang cập nhật Theo khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD-ĐT, học kỳ I sẽ bắt đầu từ ngày 5/9/2025, kết thúc trước ngày 18/1/2026. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 19/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026; bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Công tác xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 (gồm lớp 1, lớp 6 và lớp 10) sẽ được thực hiện và hoàn thành trước ngày 31/7/2026.