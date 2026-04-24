Theo bản cáo trạng được công bố hôm 23/4, Thượng sĩ Gannon Ken Van Dyke đã mở một tài khoản vào cuối tháng 12/2025 trên trang Polymarket, một trong những hãng cá cược nổi tiếng nhất. Trong khoảng thời gian từ ngày 27/12/2025 - 2/1/2026, anh ta đã đặt cược 13 lần, với tổng giá trị khoảng 32.000 USD rằng Tổng thống Venezuela Maduro sẽ bị “tước quyền” vào tháng 1 năm nay. Đây là một canh bạc mạo hiểm.

Vợ chồng ông Maduro bị áp giải ra hầu tòa tại New York, Mỹ ngày 5/1. Ảnh: WSJ

Sau khi các vụ cá cược được thực hiện, quân đội Mỹ vào rạng sáng 3/1 đã tiến hành một chiến dịch bí mật xuyên đêm nhằm bắt giữ và dẫn độ ông Maduro từ phủ tổng thống ở Caracas, Venezuela đến Mỹ. Các lực lượng Mỹ sau đó đã áp giải ông Maduro đến New York để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và an ninh.

Các công tố viên cáo buộc Van Dyke đã tham gia vào việc lập kế hoạch cũng như thực hiện chiến dịch “Quyết tâm tuyệt đối” nói trên của Mỹ và có quyền truy cập vào thông tin mật trước khi đặt cược. Mặc dù anh ta thắng cược khi sử dụng tài khoản ẩn danh nhưng việc đó đã thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ gần như ngay lập tức.

Các công tố viên cho biết Van Dyke đã thu lợi hơn 400.000 USD. Sau đó, anh ta đã chuyển số tiền thắng cược đó đến một kho tiền điện tử ở nước ngoài trước khi gửi chúng vào một tài khoản môi giới trực tuyến để che giấu nguồn gốc.

Theo hãng tin CNN, Van Dyke, binh sĩ tại ngũ đang đóng quân ở căn cứ Fort Bragg, bang Bắc Carolina, Mỹ đang phải đối mặt với 5 tội danh hình sự, bao gồm đánh cắp và lạm dụng thông tin mật của chính phủ, trộm cắp và gian lận. Anh ta dự kiến sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên tại Bắc Carolina. Hiện chưa có luật sư bào chữa nào được ghi tên trong hồ sơ tòa án.

Trong một thông cáo đăng tải trên mạng xã hội X hôm 23/4, nhà cái Polymarket cho hay: “Khi chúng tôi xác định được một người dùng giao dịch dựa trên thông tin mật của chính phủ, chúng tôi đã chuyển vấn đề này cho Bộ Tư pháp Mỹ và hợp tác với cuộc điều tra của họ. Giao dịch nội bộ không có chỗ trên Polymarket. Vụ bắt giữ ngày hôm nay là bằng chứng cho thấy hệ thống hoạt động hiệu quả”.