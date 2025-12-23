Tạp chí Newsweek hôm 22/12 tiết lộ hai lính đánh thuê Mỹ thiệt mạng khi tham gia cuộc xung đột ở Ukraine hồi đầu tháng tên là Ty Wingate Jones và Brian Zacherl và cả hai “đều phục vụ trong Quân đoàn quốc tế trực thuộc chỉ huy của Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR)”. Tuy nhiên, Newsweek không công bố chi tiết về nguyên nhân tử vong của hai người này.

Ảnh: Quân đoàn quốc tế của Ukraine/Mạng xã hội X

Dựa trên số liệu do tờ New York Times công bố, kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra cuối tháng 2/2022, ít nhất 92 công dân Mỹ được báo cáo đã thiệt mạng khi tham gia chiến đấu cho Kiev.

Các lính đánh thuê nước ngoài, trong đó có cả công dân Mỹ, đã gia nhập lực lượng Quân đoàn quốc tế của Ukraine với nhiều lý do khác nhau, trong đó một số người được cho có “khao khát tìm kiếm các cơ hội mà họ không thể có được ở quê nhà”.

Nga kiểm soát thêm làng tại Dnipropetrovsk

Quân đội Nga tuyên bố các lực lượng Moscow trong 24 giờ qua đã giành quyền kiểm soát làng Andriivka ở tỉnh Dnipropetrovsk từ tay quân Ukraine.

Hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: “Các đơn vị của Cụm quân Vostok tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương và thâu tóm kiểm soát ngôi làng Andriivka ở tỉnh Dnipropetrovsk”.

Vị trí làng Andriivka ở tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine. Ảnh: RIA Novosti

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.