Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Keystone Press Agency

Tổng thống Zelensky bày tỏ mong muốn phương Tây sẽ giúp tài trợ cho quân đội Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh hậu xung đột. Hãng tin RT dẫn lời ông Zelensky nói: "Liệu Ukraine có thể tự mình chu cấp cho một đội quân như vậy nếu đạt ngừng bắn? Không, chúng tôi không thể. Chúng tôi không có đủ nguồn lực tài chính. Đó là lý do tại sao tôi đàm phán với các nhà lãnh đạo phương Tây, bởi vì tôi coi việc các đối tác tài trợ một phần cho quân đội Ukraine là đảm bảo an ninh".

Hồi tháng 1, nhà lãnh đạo Ukraine từng tiết lộ quân đội Ukraine nước này bao gồm 880.000 người. Tuy nhiên, các phiên bản bị rò rỉ của lộ trình hòa bình do Mỹ đề xuất hồi tháng trước lại hạn chế quy mô của lực lượng này là 600.000 người sau khi xung đột kết thúc. Kiev và các quốc gia châu Âu phản đối đề xuất của Washington, ủng hộ lập luận rằng Ukraine cần một quân đội lớn hơn để ngăn ngừa mối đe dọa từ Nga và đã đưa ra con số 800.000 người.

Trong suốt nhiều tuần gần đây, các nước châu Âu ủng hộ Kiev đã tìm cách cấp tiền cho nền kinh tế và quân đội của Ukraine. Song, tuần trước, Liên minh châu Âu (EU) không thông qua được khoản vay bồi thường thiệt hại do xung đột, vốn được đảm bảo bằng khoản tiền 245 tỷ USD bị đóng băng của Nga tại châu Âu. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo EU đã chọn phương án vay chung, lên kế hoạch huy động 105 tỷ USD trong vòng 2 năm tới, đồng nghĩa với việc chuyển gánh nặng chi phí sang người đóng thuế.

Nga từ lâu đã cáo buộc các nước châu Âu ủng hộ Kiev kéo dài cuộc xung đột thông qua lập trường cứng rắn và sự hỗ trợ tài chính liên tục của họ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc EU “ám ảnh với việc tìm kiếm tiền để tiếp tục cuộc xung đột”.