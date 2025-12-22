Thông cáo báo chí của chính quyền Anh cho hay trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Starmer và Tổng thống Mỹ Trump đã thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng như vai trò của liên minh các quốc gia cam kết ủng hộ cho Kiev.

Thủ tướng Anh Starmer (trái) và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Ông Starmer đã trao đổi với nhà lãnh đạo Mỹ về công việc của liên minh nhằm hỗ trợ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào và đảm bảo các hoạt động giao tranh sẽ kết thúc công bằng và bền vững”, chính phủ Anh cho biết thêm.

Theo tờ Ukrinform, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Anh và Mỹ diễn ra trong lúc phái đoàn Nga đã đến thành phố Miami, Mỹ gặp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump để thảo luận về những biện pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc tiếp xúc, ông Witkoff đánh giá cuộc đối thoại với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev “mang tính xây dựng và Moscow vẫn giữ đầy đủ cam kết về việc đạt được hòa bình ở Ukraine”.

Nga nêu tổn thất của Ukraine ở Luhansk

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (22/12), chuyên gia quân sự Andrei Marochko ước tính số binh sĩ Ukraine tử trận tại khu vực miền đông Luhansk trong vòng 1 tuần qua “đã lên đến hơn 4.200 người”.

“Các Cụm quân phía Bắc, Nam và Tây của Nga đã khiến đối phương mất tới 4.250 người trong 1 tuần qua tại Luhansk, bao gồm cả các binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê, nhiều hơn 155 trường hợp so với báo cáo trước”, ông Marochko nói.

Cho tới nay, phía Ukraine chưa phản hồi về những số liệu do chuyên gia quân sự Nga đưa ra.