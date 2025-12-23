Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông cáo của Atesh cho hay, các thành viên của nhóm quân sự này “vừa thực hiện một nhiệm vụ trinh sát toàn diện khu vực xưởng sửa chữa tàu số 13 thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga trên bán đảo Crưm".

Một góc xưởng sửa chữa tàu của Hạm đội Biển Đen. Ảnh: Atesh/Ukrinform

“Xưởng đóng tàu này là một trung tâm công nghiệp quân sự quan trọng, đóng vai trò là căn cứ sửa chữa chính của Hạm đội Biển Đen, chuyên trách việc sửa chữa, hiện đại hóa và duy trì khả năng chiến đấu của hạm đội… Toàn bộ thông tin về vị trí và hoạt động của cơ sở quân sự trên cũng như nơi ở của ban quản lý và nhân sự chủ chốt đã được chuyển giao cho quân đội Ukraine”, trích thông cáo của Atesh. Nhóm cũng cho đăng tải một số hình ảnh trinh sát về xưởng đóng tàu Nga.

Các cơ quan an ninh Nga đến nay chưa bình luận về thông tin trên.

Moscow đạt bước tiến ở Siversk

Chia sẻ với hãng tin TASS hôm nay (23/12), chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói, quân đội Nga đã đạt được một số bước tiến tại mặt trận Siversk ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. “Trong 2 ngày qua, các lực lượng Moscow đã tiến thêm khoảng 800m ở khu vực phía tây thành phố Siversk”, ông Marochko thông tin.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột của chuyên trang Deep State, trong các ngày 21 - 23/12, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thêm vùng lân cận Siversk, đồng thời tổ chức một mũi tấn công về phía tây thành phố này.