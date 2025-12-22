Hãng tin RBC dẫn lời ông Umerov ngày 21/12 cho biết: "Trong 3 ngày làm việc tại Miami, phái đoàn Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc hội đàm hiệu quả và mang tính xây dựng với các đối tác Mỹ và châu Âu. Chúng tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo và sự ủng hộ của Mỹ cũng như sự phối hợp chặt chẽ từ các đối tác trong giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ quan trọng này".

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine nhấn mạnh, các cuộc thảo luận tập trung vào 4 vấn đề then chốt gồm thúc đẩy kế hoạch hòa bình 20 điểm, thống nhất lập trường về các bảo đảm an ninh đa phương, thống nhất lập trường về đảm bảo an ninh của Mỹ và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế cho Ukraine.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine Rustem Umerov. Ảnh: X/@rustem_umerov

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sau đó cũng xác nhận thông tin của ông Umerov, khẳng định các cuộc đàm phán nhằm "thúc đẩy một nền hòa bình công bằng và bền vững".

Trong khi đó, Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov cáo buộc Ukraine và châu Âu đã đưa ra những sửa đổi "thiếu tính xây dựng" đối với kế hoạch hòa bình ban đầu của Mỹ, đồng thời cho biết Moscow sẽ định hình lập trường của mình dựa trên báo cáo của đặc phái viên Dmitriev.

Nga mở hướng tiến công mới ở Sumy

Theo hãng thông tấn Anadolu, quân đội Ukraine ngày 21/12 thông báo một số đơn vị của Kiev phải rút khỏi vị trí gần khu định cư Hrabovske thuộc vùng Sumy.

"Lực lượng Nga đã vượt qua biên giới và áp sát làng Hrabovske. Do đà tiến công nhanh của đối phương, các đơn vị phòng thủ đã rút khỏi một số vị trí trong khu vực. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng đang triển khai các biện pháp để ổn định tình hình", phía Ukraine cho biết.

Theo số liệu của Kiev, kể từ khi các hoạt động quân sự gia tăng tại Sumy, hơn 30.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn còn gần 5.700 người, trong đó có 38 trẻ em từ chối rời đi.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine đã bác bỏ các thông tin cho rằng Nga đang kiểm soát khu định cư Ryasne ở Sumy. Trước đó, Moscow tuyên bố binh lính Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Vysokoe, cách Hrabovske vài kilômét.