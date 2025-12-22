Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ảnh: Politico

Theo Kyiv Independent, nghị sĩ Graham nói trên chương trình Meet the Press của kênh NBC ngày 21/12 như sau: "Nếu lần này ông Putin nói không thì đây là những điều tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ làm: Ký dự luật của tôi và áp thuế với những quốc gia mua dầu giá rẻ của Nga. Chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố và quan trọng nhất là bắt giữ các tàu chở dầu Nga như những gì đang làm tại Venezuela.

Nếu ông Putin nói không, chúng ta cần thay đổi cuộc chơi, gồm cả trao tên lửa Tomahawk cho Ukraine để tấn công các nhà máy sản xuất máy bay không người lái và tên lửa hiện có ở Nga. Tôi sẽ dốc toàn lực nếu người đứng đầu nước Nga từ chối giải pháp thông qua đàm phán".

Nghị sĩ Graham lập luận những nỗ lực ngoại giao hiện tại có thể cho phép Moscow đạt được những lợi ích lớn hơn dưới vỏ bọc đàm phán. "Chúng ta tiếp tục đàm phán với Nga và ông Putin lại bác bỏ mọi nỗ lực của chúng ta... Putin sẽ giành quyền kiểm soát Donbass bằng vũ lực cho tới khi Mỹ tăng cường áp lực".

Bình luận trên được nghị sĩ Graham đưa ra khi các quan chức Ukraine và Mỹ kết thúc vòng đàm phán mới tại Florida vào ngày 21/12, một phần trong nỗ lực của Washington nhằm hoàn thiện khuôn khổ hòa bình.

Các tuyên bố của nghị sĩ này có thể khiến một cuộc tranh luận đã nổi lên hồi đầu mùa thu được châm ngòi trở lại. Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Trump cho hay, ông không có kế hoạch cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk.

Lầu Năm Góc cho biết kho dự trữ của Mỹ có đủ hàng nếu có quyết định chính trị về việc chuyển giao vũ khí được đưa ra. Tên lửa Tomahawk, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa từ 1.600 đến 2.500km, sẽ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga, một bước mà Tổng thống Putin cảnh báo sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang hoàn toàn mới".