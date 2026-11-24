Linh Hồ bảo tồn văn hóa để tạo sức hút du lịch

Ở thôn Thủy Lâm, xã Linh Hồ, Tuyên Quang, người Nùng vẫn duy trì thói quen mặc trang phục truyền thống trong sinh hoạt hằng ngày. Việc tự nhuộm vải, mài vải, may quần áo theo cách truyền thống được người dân gìn giữ, góp phần lưu lại nét văn hóa đặc trưng của dân tộc qua từng nếp nhà, từng sinh hoạt đời thường.

Bà Lù Thị Coi, Lèng Thị Bá là những người dân tại thôn Thủy Lâm gắn bó với việc giữ gìn trang phục truyền thống. Những bộ quần áo được làm từ công đoạn nhuộm, xử lý vải đến may hoàn thiện không chỉ phục vụ nhu cầu mặc mà còn thể hiện sự tiếp nối văn hóa, gìn giữ bản sắc của cộng đồng người Nùng.

Việc duy trì trang phục truyền thống trong đời sống thường ngày là một cách bảo tồn văn hóa từ chính người dân xã Linh Hồ, không phụ thuộc vào những dịp lễ hội hay hoạt động biểu diễn. Đây cũng là nét riêng có giá trị khi địa phương định hướng phát triển du lịch cộng đồng, bởi du khách có thể cảm nhận văn hóa bản địa từ những điều chân thực trong cuộc sống của người dân.

Tại xóm Bản Sáng, thuộc thôn Minh Giang, đồng bào Tày đang gìn giữ những giá trị văn hóa gắn với kiến trúc nhà ở, làn điệu hát Then và đàn Tính. Trong đó, 7 hộ dân được xác định có kiến trúc nhà ở truyền thống cần bảo tồn, góp phần giữ lại không gian sinh hoạt đặc trưng của cộng đồng.

Truyền dạy hát then, đàn tính cho học sinh ở Linh Hồ

Gia đình ông Tô Văn Tành là một trong những hộ gắn với việc bảo tồn kiến trúc nhà ở tại Bản Sáng. Những ngôi nhà truyền thống không đơn thuần là nơi sinh sống, mà còn lưu giữ dấu ấn về tập quán, nếp sinh hoạt và cách tổ chức không gian của người Tày qua nhiều thế hệ.

Cùng với kiến trúc, câu lạc bộ hát Then, đàn Tính Bản Sáng duy trì hoạt động nhằm bảo tồn, truyền dạy các làn điệu truyền thống. Ông Tô Văn Viên, nghệ nhân am hiểu hát Then, đàn Tính, góp phần lưu truyền loại hình văn hóa dân gian này trong cộng đồng. Những làn điệu Then, tiếng đàn Tính được gìn giữ thông qua hoạt động câu lạc bộ, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận, học hỏi và tiếp tục phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.

Từ những nét văn hóa hiện hữu tại Thủy Lâm và Bản Sáng, xã Linh Hồ đang định hướng bảo tồn bản sắc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Địa phương lựa chọn 4 hộ làm điểm để tập huấn kỹ năng đón khách lưu trú, tổ chức các hoạt động du lịch, từng bước chuẩn bị điều kiện cho người dân tham gia phát triển dịch vụ.

Dù đến nay chưa có hộ phát triển du lịch cộng đồng, việc lựa chọn hộ làm điểm, tập huấn kỹ năng và gìn giữ các giá trị văn hóa là bước chuẩn bị ban đầu của Linh Hồ, Tuyên Quang. Mục tiêu đặt ra là để khi du lịch hình thành, người dân có thể tham gia bằng chính kiến trúc nhà ở, văn hóa truyền thống, ẩm thực và những trải nghiệm bản địa, thay vì phát triển dịch vụ tách rời đời sống cộng đồng.

Đa dạng hình thức, khơi dậy sự chủ động của người dân

Bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng đòi hỏi sự đồng thuận, chủ động của người dân, đồng thời phải gắn với chấp hành các quy định pháp luật.

Tại Linh Hồ, tuyên truyền chủ trương, chính sách được triển khai thông qua hệ thống truyền thanh, họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, gặp gỡ trực tiếp và các nhóm cộng đồng trên nền tảng số, giúp người dân tiếp cận thông tin gần gũi với đời sống.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực như đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội. Trong định hướng phát triển du lịch, việc vận động người dân giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo vệ kiến trúc truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo không gian sống và đón khách an toàn, thân thiện.

Xã Linh Hồ đang định hướng bảo tồn bản sắc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Vai trò của người có uy tín, nghệ nhân và những người am hiểu phong tục, tập quán được phát huy trong quá trình vận động cộng đồng. Họ không chỉ góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống mà còn là cầu nối giúp người dân hiểu các chủ trương, chính sách, quy định liên quan đến đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế.

Thông qua tuyên truyền, vận động, Linh Hồ hướng người dân phát huy những phong tục tốt đẹp, từng bước xóa bỏ hủ tục không còn phù hợp, nhất là những tập quán gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, môi trường và trái quy định pháp luật.

Cùng với đó, phát triển du lịch được đặt trong mối liên hệ với chuyển đổi sinh kế. Người dân được khuyến khích khai thác lợi thế sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, sản phẩm địa phương, văn hóa ẩm thực và các giá trị truyền thống để tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Việc tập huấn các hộ làm điểm về đón khách, lưu trú và du lịch cộng đồng là bước hướng tới nâng cao kỹ năng, khả năng chủ động khi có cơ hội phát triển dịch vụ.

Việc hướng dẫn người dân xã Linh Hồ sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội để quảng bá cảnh quan, văn hóa, sản phẩm nông nghiệp và các hoạt động cộng đồng cũng được khuyến khích triển khai nhằm giúp mở rộng khả năng kết nối, tiếp cận khách du lịch.

Từ việc người Nùng duy trì trang phục truyền thống ở Thủy Lâm đến người Tày gìn giữ nhà ở, hát Then, đàn Tính tại Bản Sáng, những giá trị văn hóa đang được bảo tồn từ cộng đồng. Khi công tác tuyên truyền pháp luật tiếp tục gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và phát triển sinh kế, đồng bào dân tộc thiểu số ở Linh Hồ sẽ có thêm cơ sở để tham gia chủ động vào quá trình phát triển địa phương.