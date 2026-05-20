Theo hãng tin CNN, ông Vance ngày 19/5 đã chỉ ra nguyên nhân khiến quá trình đàm phán giữa Mỹ và Iran trở nên khó khăn, đồng thời bình luận về thông tin cho rằng Tehran muốn chuyển uranium đã làm giàu cho Nga.

"Chính quyền Iran có nhiều sự chia rẽ và đang bị phân mảnh. Họ có lãnh tụ tối cao, ban lãnh đạo tối cao và bên dưới là nhiều quan chức có ảnh hưởng nhất định trong đàm phán. Điều này khiến Iran không có sự rõ ràng về hướng đi của mình và chúng tôi cũng không biết họ muốn đạt được điều gì từ các cuộc thương lượng", Phó Tổng thống Mỹ nhận định.

Tuy vậy, ông Vance tin cơ hội để Washington và Tehran tiếp tục đàm phán vẫn chưa kết thúc. "Dù chưa chắc chắn về kết quả cuối cùng nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận có lợi cho Mỹ", ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Về các thông tin cho rằng Iran muốn chuyển uranium đã làm giàu cho Nga, Phó Tổng thống Mỹ cho biết phương án này "hiện không nằm trong kế hoạch của Washington".

"Tôi không rõ các thông tin như vậy xuất phát từ đâu, nhưng đó chưa bao giờ là kế hoạch của Mỹ. Tôi cũng không nghĩ người Iran sẽ ủng hộ một thỏa thuận như vậy", ông Vance cho hay.

NATO cân nhắc mở chiến dịch tại eo biển Hormuz

Hãng thông tấn Bloomberg ngày 19/5 trích dẫn nguồn tin từ các quan chức NATO tiết lộ rằng liên minh quân sự này đang thảo luận về khả năng phát động một chiến dịch hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz nếu tuyến hàng hải này không mở cửa vào tháng 7.

"Kế hoạch này được một số thành viên NATO khởi xướng, nhưng hiện vẫn chưa nhận được đủ sự đồng thuận cần thiết", nguồn tin của Bloomberg cho hay.

Khi được hỏi về vấn đề này, Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich khẳng định ông đang chuẩn bị cho mọi khả năng, nhưng việc lên kế hoạch chính thức sẽ chỉ diễn ra sau khi liên minh đưa ra quyết định cuối cùng. Một quan chức cấp cao khác của NATO cũng nói dù một số đồng minh vẫn phản đối việc cho phép NATO triển khai nhiệm vụ tại eo biển Hormuz nhưng họ sẽ thay đổi lập trường nếu tình trạng phong tỏa kéo dài.