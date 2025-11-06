Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình của các lực lượng Ukraine đang bị bao vây gần Kupyansk tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Các binh sĩ Ukraine không còn cơ hội trốn thoát và giải pháp nào khác ngoài việc đầu hàng quân đội Nga.

Đài RT đưa tin, chỉ huy đơn vị tấn công thuộc Trung đoàn 121 của Sư đoàn súng trường cơ giới 68 của Nga, mang biệt danh Lavrik cho hay, riêng hôm 5/11, đơn vị của ông đã giành quyền kiểm soát 25 tòa nhà trong thành phố Kupyansk và "tiếp tục tiến công".

Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

"Tôi tin thành phố này sẽ được giải phóng hoàn toàn trong tuần tới. Tinh thần chiến đấu của chúng tôi đang ở mức cao, và chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ", ông Lavrik phát biểu trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Hồi tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, các lực lượng Moscow đã bao vây 2 thành phố của Ukraine là Pokrovsk thuộc vùng Donetsk và Kupiansk ở vùng Kharkiv. Ông Putin kêu gọi Kiev yêu cầu những binh sĩ Ukraine bị bao vây chấp nhận đầu hàng. Theo Nga, hơn 10.000 lính Ukraine đang bị mắc kẹt tại 2 thành phố này.

Hôm 4/11, tờ Bild của Đức dẫn lời một số quan chức và chỉ huy quân sự Ukraine giấu tên cho hay, dù Kiev tiếp tục tuyên bố họ đang nắm giữ Pokrovsk và Kupiansk trong khi đẩy lùi quân đội Nga, song "các phân tích nội bộ lại cho thấy câu chuyện khác". Cũng theo tờ báo, các chỉ huy quân sự Ukraine bày tỏ lo ngại về một "thất bại quân sự nghiêm trọng" sắp xảy ra.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lưu ý, sự hiện diện của quân đội Nga gần Kupyansk chỉ giới hạn ở 60 binh sĩ và quân đội Ukraine đã có lộ trình để hoàn thành một “cuộc đánh mạnh” ở khu vực này. Tuy nhiên, hôm 5/11, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, ông Zelensky đã "xa rời thực tế" và không nắm được tình hình chiến đấu trên thực địa.

Kupyansk là trung tâm hậu cần quan trọng mà quân đội Nga và Ukraine đang giao tranh ở mặt trận đông bắc. Trước đó, Moscow tuyên bố đã kiểm soát một phần thành phố và công bố đoạn video vào tháng 9 cho thấy binh sĩ Nga xuất hiện ở trung tâm thành phố, gần tòa nhà hành chính, sân vận động và tháp truyền hình.