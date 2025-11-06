Bên trong hầm ngầm săn UAV Nga. Ảnh: Sky News

"Đi theo tôi và hãy cẩn thận", một chỉ huy Ukraine nói với phóng viên của đài Sky News khi họ đi trên một con đường hẹp giữa đêm khuya. Khu đất cỏ mọc um tùm này vẫn còn những quả mìn nằm rải rác, song điều khiến binh lính Ukraine lo ngại lại là mối đe dọa từ trên cao.

Ở bên trong hầm ngầm, vị chỉ huy tên là Betsik vừa giơ một thiết bị hình trụ có 4 cánh quạt lên cao vừa nói: "Đây là máy bay đánh chặn Sting. Nó là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) 4 cánh quạt, có thể bay tới 280km và mang theo 600g thuốc nổ". Theo ông Betsik, điều quan trọng nhất của chiếc FPV hình củ hành này là nó có thể vô hiệu hóa một chiếc UAV cảm tử Shahed của Nga.

Theo dữ liệu của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu quốc tế (CSIS), UAV Shahed là vũ khí tấn công tầm xa chủ lực của Nga. Trong năm nay, có 44.228 UAV loại này đã được phóng tới Ukraine và khoảng 64% trong số đó đã bị phá hủy.

Nga được cho đang thay đổi cách sử dụng UAV khi nước này thường mở các đợt tấn công có phối hợp vào từng thành phố của Ukraine. Với việc phóng hàng trăm UAV chỉ trong một đêm, Nga có thể làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine.

Đánh chặn UAV Nga. Video: Sky News

Betsik tiết lộ, đơn vị của ông đã tìm ra một giải pháp đột phá để giải quyết vấn đề này.

Từ bên trong hầm ngầm ẩn sau một trang trại đổ nát, một người điều khiển UAV trẻ tuổi và vài hoa tiêu đang nhìn chằm chằm vào một dãy màn hình. Họ gọi nhau khi phát hiện một chiếc UAV Shahed trên radar và theo dõi cho tới khi khoảng cách giữa UAV và vũ khí đánh chặn được thu hẹp.

Tuy nhiên, màn hình radar không cung cấp cho họ vị trí chính xác, thay vào đó, đơn vị Ukraine này phân tích hình ảnh do camera nhiệt của máy bay đánh chặn tạo ra. Nhiệt từ động cơ của UAV Shahed sẽ tạo ra một đốm trắng hoặc một chấm nhỏ trên đường chân trời. Tiếp đó, người điểu khiển UAV đánh chặn sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai chiếc UAV rồi khai hỏa.

Ông Betsik tỏ ra phấn khích khi đơn vị đã tiêu diệt được UAV của Nga. "Tuyệt vời, 5 lần phóng, 5 mục tiêu bị tiêu diệt. Hiệu quả 100%", ông Betsik cho hay.