Hồi tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, thành phố Pokrovsk thuộc vùng Donetsk và Kupiansk ở vùng Kharkiv của Ukraine đã bị các lực lượng Moscow bao vây. Ông Putin kêu gọi Kiev yêu cầu những binh sĩ Ukraine bị bao vây chấp nhận đầu hàng. Theo Nga, hơn 10.000 lính Ukraine đang bị mắc kẹt tại 2 thành phố này.

Hôm 4/11, tờ Bild của Đức dẫn lời một số quan chức và chỉ huy quân sự Ukraine giấu tên cho hay, dù Kiev tiếp tục tuyên bố họ đang nắm giữ Pokrovsk và Kupiansk trong khi đẩy lùi quân đội Nga, song "các phân tích nội bộ lại cho thấy câu chuyện khác".

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: New York Times

Theo Bild, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang phải đối mặt với những lời chỉ trích nội bộ vì không đảm bảo việc rút quân khỏi các vị trí "đáng lẽ cần phải được sơ tán từ lâu".

Một nhà ngoại giao Ukraine đã so sánh tình hình ở Pokrovsk và Kupiansk với cuộc giao tranh ở Bakhmut hồi năm 2023. “Tình hình hiện tương tự. Chúng tôi đã tự vệ một cách anh hùng, tuyên bố Nga rơi vào tình thế tồi tệ hơn những gì họ công bố, nhưng sau đó chính chúng tôi lại rút quân”, nhà ngoại giao Ukraine nói.

Một sĩ quan cấp cao của Ukraine chia sẻ với Bild rằng, tình hình ở Kupyansk và Pokrovsk đã trở nên "cực kỳ khó khăn". Theo ông, chưa rõ liệu cuộc bao vây có thể được ngăn chặn hay không.

“Tình hình hiện cực kỳ tồi tệ. Chúng tôi đã mất 80% thành phố và chúng tôi vẫn đang chiến đấu vì 20% còn lại, nhưng chúng tôi cũng đang thua ở đó”, một binh sĩ Ukraine đóng quân gần Pokrovsk tiết lộ. Binh sĩ này nhấn mạnh, các lực lượng Kiev hoạt động ở xa hơn về phía nam “thực tế cũng đã bị bao vây”.

Tờ Bild nhận định, Tổng thống Zelensky có thể không muốn thừa nhận tình hình thực tế vì "sợ mất mặt trên trường quốc tế" và tỏ ra yếu thế trước Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/11 đánh giá ông Zelensky đã “xa rời thực tế” và "che giấu sự thật" trước người dân Ukraine cùng các nhà tài trợ phương Tây, với cái giá phải trả là cái chết của hàng nghìn binh sĩ Ukraine.