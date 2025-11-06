Theo tờ Kyiv Independent, Bộ Quốc phòng Ukraine thống kê, Nga đã tăng đáng kể tần suất sử dụng KAB để chống lại Ukraine trong tháng 10. Cụ thể, Nga đã thả hơn 5.328 quả bom xuống các vị trí quân sự và thành phố gần tiền tuyến của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, đây là số lượng bom lượn được Nga thả nhiều nhất trong một tháng kể từ đầu năm 2025. Quân đội Ukraine cũng cảnh báo, hoạt động không kích của Nga “vẫn đang tiếp tục gia tăng”.

Bom dẫn đường trên không của Nga. Ảnh: Militarnyi

Trong 10 tháng đầu năm 2025, các lực lượng Moscow đã thả tổng cộng khoảng 40.000 quả bom dẫn đường xuống Ukraine, gần bằng số lượng bom đã thả trong cả năm 2024.

Mặc dù có tầm bắn ngắn hơn tên lửa, nhưng KAB có chi phí sản xuất rẻ hơn và được phóng từ các máy bay quân sự hoat động trong lãnh thổ Nga hoặc các vùng ở Ukraine đang nằm dưới quyền kiểm soát của Moscow. Những vị trí phóng này nằm ngoài tầm với của phòng không Ukraine.

Theo các chuyên gia, bom dẫn đường KAB gần như không thể bị bắn hạ do cấu trúc thép dày và xu hướng tiếp cận mục tiêu ở tốc độ cực nhanh và từ độ cao lớn. Đây là đặc điểm khác với tên lửa hành trình hoặc máy bay không người lái (UAV).

Thậm chí gần đây, Nga đã nâng cấp KAB để có tầm bắn lên tới 200km, cho phép tấn công các mục tiêu nằm xa tiền tuyến. Một số khu vực ở Ukraine liên tục bị bom KAB của Nga tập kích như tỉnh Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia.