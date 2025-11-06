Theo báo Kyiv Independent, Lữ đoàn tấn công số 425 của Ukraine ngày 5/11 đã đăng tải hình ảnh binh lính của đơn vị này treo quốc kỳ lên nóc tòa nhà hội đồng thành phố Pokrovsk.

"Chúng tôi đã mở 2 mũi tiến công nhắm vào Pokrovsk trong đêm. Với sự hỗ trợ của máy bay không người lái (UAV), chúng tôi đã đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi tòa nhà hội đồng. Toàn bộ mục tiêu đã được hoàn thành, bao gồm tiến vào tòa nhà, quét sạch đối thủ và treo cờ Ukraine", đại diện Lữ đoàn số 425 cho biết.

Động thái trên được coi là lời đáp trả của Kiev trước những tuyên bố của Moscow về việc quân Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk. Trước đó, Nga đã kêu gọi binh lính Ukraine ở thành phố chiến lược này đầu hàng.

Cờ Ukraine trên nóc tòa nhà hội đồng thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đang củng cố các sườn xung quanh khu vực Pokrovsk và Myrnohrad, đồng thời tăng cường bảo vệ tuyến đường hậu cần.

Theo giới quan sát, Pokrovsk là đầu mối giao thông đường bộ và đường sắt quan trọng ở miền đông Ukraine. Việc Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này có thể mở đường cho các đợt tiến công sâu hơn tại vùng Donetsk.

Nga nói Ukraine mất 1.460 binh lính trong 24 giờ

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 đã thông báo về việc quân đội nước này khiến Ukraine mất 1.460 binh lính trong các cuộc giao tranh dọc tiền tuyến.

"Trong ngày qua, ngoài việc gây ra tổn thất lớn về quân số cho đối phương, chúng tôi đã tập kích thành công các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông, xưởng lắp ráp UAV và kho đạn của Ukraine tại 142 địa điểm. Lực lượng phòng không đồng thời đánh chặn 123 UAV và 4 tên lửa HIMARS của Ukraine trong cùng thời gian này", phía Nga cho biết.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022, Nga thống kê đã khiến Ukraine tổn thất tổng cộng 668 máy bay, 283 trực thăng, hơn 95.000 UAV, 25.800 xe tăng và xe thiết giáp cùng hơn 31.000 hệ thống pháo binh các loại.