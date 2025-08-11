Bảng A, U21 thế giới 2025:

Trực tiếp bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs Argentina: Đánh chiếm ngôi đầu VietNamNet tường thuật trực tiếp giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 giữa U21 Việt Nam vs U21 Argentina, hôm nay 11/8/2025.

Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs Argentina

Thời gian: 10h00, hôm nay 11/8/2025

Giải đấu: U21 thế giới 2025

Địa điểm: Indonesia

Trực tiếp: VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-chuyen-nu-u21-viet-nam-vs-argentina-u21-the-gioi-2430719.html

Link xem trực tiếp trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3BIBFlQHluI

Trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Argentina tại vòng bảng Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, diễn ra lúc 10h00 ngày 11/8, được dự báo là màn so tài nảy lửa khi cả hai đội đều bất bại và chia nhau ngôi đầu bảng A.

U21 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Trọng Linh, đã tạo tiếng vang với 3 chiến thắng liên tiếp trước Indonesia (3-0), Serbia (3-1) và Canada (3-1), qua đó giành vé vào vòng 16 đội ngay lần đầu dự giải.

U21 Việt Nam đang thi đấu thăng hoa tại giải U21 thế giới 2025 - Ảnh: Volleyball World

Những gương mặt trẻ như Lại Khánh Huyền, Nguyễn Phương Quỳnh và Đặng Thị Hồng tỏa sáng, đặc biệt trong set thắng 25-5 trước Canada.

U21 Argentina cũng toàn thắng cả 3 trận, dẫn đầu bảng nhờ hiệu số set vượt trội. Sở hữu lối chơi đồng đều, tấn công mạnh và phòng ngự chắc chắn, đại diện Nam Mỹ sẽ là thử thách lớn cho Việt Nam.

Dù kết quả không ảnh hưởng tấm vé đi tiếp, đội bóng của HLV Trọng Linh vẫn đặt quyết tâm cao để cạnh tranh ngôi nhất bảng, tạo lợi thế ở vòng knock-out.

Xếp hạng bảng A trước lượt trận thứ 4