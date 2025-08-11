Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs Argentina
Thời gian: 10h00, hôm nay 11/8/2025
Giải đấu: U21 thế giới 2025
Địa điểm: Indonesia
Trực tiếp: VietNamNet.vn
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-chuyen-nu-u21-viet-nam-vs-argentina-u21-the-gioi-2430719.html
Link xem trực tiếp trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3BIBFlQHluI
Trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Argentina tại vòng bảng Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, diễn ra lúc 10h00 ngày 11/8, được dự báo là màn so tài nảy lửa khi cả hai đội đều bất bại và chia nhau ngôi đầu bảng A.
U21 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Trọng Linh, đã tạo tiếng vang với 3 chiến thắng liên tiếp trước Indonesia (3-0), Serbia (3-1) và Canada (3-1), qua đó giành vé vào vòng 16 đội ngay lần đầu dự giải.
Những gương mặt trẻ như Lại Khánh Huyền, Nguyễn Phương Quỳnh và Đặng Thị Hồng tỏa sáng, đặc biệt trong set thắng 25-5 trước Canada.
U21 Argentina cũng toàn thắng cả 3 trận, dẫn đầu bảng nhờ hiệu số set vượt trội. Sở hữu lối chơi đồng đều, tấn công mạnh và phòng ngự chắc chắn, đại diện Nam Mỹ sẽ là thử thách lớn cho Việt Nam.
Dù kết quả không ảnh hưởng tấm vé đi tiếp, đội bóng của HLV Trọng Linh vẫn đặt quyết tâm cao để cạnh tranh ngôi nhất bảng, tạo lợi thế ở vòng knock-out.
Chủ công: Phạm Quỳnh Hương, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Lan Vy, Bùi Thị Ánh Thảo;
Phụ công: Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thùy Linh;
Đối chuyền: Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thùy Linh;
Chuyền hai: Lại Thị Khánh Huyền, Nguyễn Vân Hà;
Libero: Hà Kiều Vy.