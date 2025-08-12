Bảng A, U21 thế giới 2025:

Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs U21 Puerto Rico

Thời gian: 13h00, hôm nay 12/8/2025

Giải đấu: U21 thế giới 2025

Địa điểm: Indonesia

U21 Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng giải U21 thế giới 2025 bằng cuộc đối đầu với U21 Puerto Rico lúc 13h00 ngày 12/8. Dù trận đấu không quyết định tấm vé vào vòng 16 đội, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh vẫn đặt mục tiêu duy trì phong độ và tinh thần chiến đấu.

U21 Việt Nam gây bất ngờ khi thắng được 1 set trước ứng viên vô địch - U21 Argentina - Ảnh: Volleyball World

Trước đó, dù thua U21 Argentina 1-3, các cô gái Việt Nam đã giành được một set thắng, cho thấy sự tự tin và khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở sân chơi đẳng cấp.

Lần đầu dự giải, U21 Việt Nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với chiến thắng áp đảo 25-5 trước Canada, cùng màn trình diễn ấn tượng của Đặng Thị Hồng, Lại Khánh Huyền và Nguyễn Phương Quỳnh.

Việc vươn lên hạng 25 thế giới là cột mốc lịch sử, tiếp thêm động lực để toàn đội hướng tới kết thúc vòng bảng bằng một chiến thắng trước Puerto Rico.