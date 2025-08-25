Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức

Thời gian: 17h00, hôm nay 25/8/2025

Giải đấu: Bảng G, Giải vô địch thế giới 2025

Địa điểm: Phuket Municipal, Phuket, Thái Lan

Trực tiếp: Volleyball World, VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-chuyen-nu-viet-nam-vs-duc-giai-vo-dich-the-gioi-2025-2435724.html

Link trực tiếp: https://subscribe.volleyballworld.com/volleyball-tv5

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào cuộc chạm trán Đức tại bảng G World Championship 2025 với tâm thế “cửa dưới” nhưng không hề thiếu cơ hội.

Đức nổi tiếng với nền tảng thể lực, chiều cao đồng đều, lối chơi kỷ luật và khả năng giao bóng – chắn bóng tạo áp lực liên tục ở biên. Họ thường triển khai tấn công nhanh biên trái, đánh chồng nhịp sau vạch 3m và khai thác tối đa những khoảnh khắc hàng chuyền một đối phương chao đảo.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây bất ngờ khi thắng set 1 trước Ba Lan - đội bóng hạng 3 thế giới - Ảnh: Volleyball World

Với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, chìa khóa vẫn là hai mũi chủ công có sức công phá tốt cùng các bài đánh tốc độ ở vị trí 3, kết hợp những pha chồng cánh để “xé” hàng chắn cao của đối thủ.

Khâu bước một phải ổn định ngay từ đầu để mở đường cho chuyền hai đa dạng nhịp độ; song song là việc nâng tỉ lệ phát bóng nguy hiểm nhằm bẻ nhịp triển khai của Đức. Tâm lý cũng là yếu tố then chốt: nhập cuộc bình tĩnh, hạn chế lỗi không đáng có và sẵn sàng kéo đối thủ vào các rally dài – nơi sự kiên trì và phòng thủ sàn là điểm mạnh của chúng ta.

Nếu tận dụng tốt điểm rơi phong độ, phát huy khả năng phản công nhanh và bứt tốc ở nửa sau mỗi set, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo bất ngờ trước một Đức được đánh giá trội hơn.