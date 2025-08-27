Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Kenya

Thời gian: 17h00, hôm nay 27/8/2025

Giải đấu: Bảng G, Giải vô địch thế giới 2025

Địa điểm: Phuket Municipal, Phuket, Thái Lan

Trực tiếp: Volleyball World, VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp:Https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-chuyen-nu-viet-nam-vs-kenya-giai-vo-dich-the-gioi-2025-2436609.html

Link trực tiếp: https://subscribe.volleyballworld.com/volleyball-tv5

ĐT bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Kenya bước vào trận đấu cuối cùng ở bảng G với tâm thế nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy khát khao: không còn vé đi tiếp nhưng vẫn còn niềm tự hào để chiến đấu.

Cả hai đội đều đã bị loại sau các thất bại trước Poland và Germany, nên cuộc chạm trán ngày 27/8 lúc 17:00 (giờ địa phương, Phuket) mang tính thủ tục nhưng cũng là cơ hội để kết thúc vòng bảng bằng một thắng lợi ý nghĩa cho người hâm mộ.

Kiều Trinh và các đồng đội quyết tâm giành chiến thắng lịch sử tại giải vô địch thế giới 2025 - Ảnh: Volleyball World

Về nhân sự, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dựa nhiều vào kinh nghiệm của các trụ cột nội tuyến trong những tình huống quyết định - họ cần tận dụng lối chơi nhanh, bóng ngắn và khả năng chắn lưới linh hoạt để gây khó cho Kenya.

Kenya, với tinh thần “Malkia Strikers” và những pha tấn công mạnh mẽ từ biên, sẽ tìm cách áp đặt sức mạnh thể chất và tốc độ tấn công lên đối thủ; ngôi sao như Veronica Oluoch được nhắc đến là người có thể thay đổi cục diện nếu được khai thác hiệu quả.

Kết luận: trận này có thể kết thúc bằng những set gay cấn và nhiều bài học quý giá cho cả hai nền bóng chuyền. Việt Nam nếu thắng sẽ có màn chia tay vòng bảng tưng bừng; Kenya nếu thắng sẽ khép lại giải bằng thông điệp tiến bộ rõ ràng.