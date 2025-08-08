Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines

Thời gian: 19h00, hôm nay 8/8/2025

Giải đấu: SEA V.League 2025 - Chặng 2

Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình

Trực tiếp: On Sports, On Sports, ON, VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: Đang cập nhật...

Tại chặng 2 SEA V.League 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân gặp Philippines trong cuộc so tài được dự đoán căng thẳng.

Sau màn trình diễn thuyết phục ở chặng 1, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang hừng hực khí thế, quyết tâm nối dài mạch thắng để củng cố ngôi đầu. Được chơi trên sân nhà, ĐT Việt Nam lại sở hữu đội hình đồng đều, phối hợp ăn ý cùng những mũi tấn công chủ lực như Thanh Thúy, Bích Thủy và Bích Tuyền.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết đổi màu huy chương ở chặng 2 SEA V-League - Ảnh: SAVA

Bên kia lưới, Philippines sở hữu lối chơi mạnh mẽ, tốc độ và tinh thần chiến đấu bền bỉ, cùng nhiều VĐV dày dạn kinh nghiệm quốc tế.

Dù ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng nếu lơ là, nguy cơ bị đối thủ tạo bất ngờ là hoàn toàn có thể xảy ra. Các cô gái áo đỏ cần giữ tập trung, kiểm soát tốt bước một, hạn chế lỗi và tận dụng tối đa các pha phản công nhanh.