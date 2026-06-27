Link xem trực tiếp Ai Cập vs Iran:

Link xem trực tiếp trên VTV2: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html

Link xem trực tiếp trên VTV9 (giọng Nam Bộ): https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/ai-cap-iran-6a3b5f6e42843c299d275314?event=eventtv&type=highlight

Đội hình dự kiến:

Ai Cập (4-2-3-1): Shoubir; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Lashin; Zico, Salah, Ashour; Marmoush.

Iran (3-4-3): Beiranvand; Kanaani, Khalilzadeh, Nemeti; Rezaeian, Ghoddos, Ezatolahi; Hajisafi, Jahanbakhsh, Taremi, Mohebi.