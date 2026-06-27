Link xem trực tiếp Ai Cập vs Iran:
Link xem trực tiếp trên VTV2: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html
Link xem trực tiếp trên VTV9 (giọng Nam Bộ): https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
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Đội hình dự kiến:
Ai Cập (4-2-3-1): Shoubir; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Lashin; Zico, Salah, Ashour; Marmoush.
Iran (3-4-3): Beiranvand; Kanaani, Khalilzadeh, Nemeti; Rezaeian, Ghoddos, Ezatolahi; Hajisafi, Jahanbakhsh, Taremi, Mohebi.
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