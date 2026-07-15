Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh:

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Có những trận đấu đơn thuần quyết định tấm vé vào chung kết World Cup, và cũng có những trận đấu mang theo cả lịch sử của hai dân tộc. Argentina gặp Anh là cuộc chiến như vậy.

Gần một thế kỷ đối đầu đã tạo nên một trong những cặp kỳ phùng địch thủ đặc biệt nhất của bóng đá thế giới, nơi những câu chuyện vượt ra ngoài khuôn khổ sân cỏ.

Từ World Cup 1966, cuộc chiến Falklands/Malvinas, đến đêm huyền thoại tại Mexico 1986 với “Bàn tay của Chúa” và siêu phẩm để đời của Diego Maradona – được công nhận “Bàn thắng thế kỷ”, mỗi lần hai đội chạm trán đều để lại dấu ấn khó phai.

Sau hơn hai thập kỷ không gặp nhau, họ tái ngộ ở bán kết World Cup 2026 với một thế hệ mới trên sân.

Lionel Messi trong hành trình cuối cùng hướng đến vinh quang và Jude Bellingham mang theo khát vọng đưa bóng đá Anh trở lại đỉnh thế giới.

Đây là trận đấu mà quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hội tụ trong 90 phút, hoặc 120 phút.

Đội hình dự kiến:

Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Harry Kane.

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.