Kết quả World Cup hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
7/7 - 02:00 Bồ Đào Nha 0-0 Tây Ban Nha Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV10
7/7 - 07:00 Mỹ vs Bỉ Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV9