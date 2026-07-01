Link xem trực tiếp Argentina vs Cape Verde:

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Nếu có một trận đấu được mong chờ nhất kể từ ngày bốc thăm World Cup 2026, đó chính là trận đấu của Argentina vào ngày 3/7 tại Miami.

Nhà ĐKVĐ World Cup đã đáp ứng được kỳ vọng, nhưng điều họ không ngờ tới là phải đối đầu với một đội bóng hoàn toàn vô danh và lần đầu tiên tham dự giải đấu, Cape Verde.

Đội bóng châu Phi trở thành bất ngờ lớn nhất của giải đấu. Messi và các đồng đội đã tính đến kịch bản gặp hàng xóm Uruguay hoặc Tây Ban Nha. Kết quả, họ gặp Cape Verde.

Nếu có một cầu thủ nào từ chỗ gần như vô danh trở thành biểu tượng toàn cầu trong thế giới thể thao, thì đó không ai khác ngoài Vozinha.

Thủ môn 40 tuổi người Cape Verde đã đạt được mức độ nổi tiếng mà anh chưa từng trải nghiệm trước đây.

Sau khi chặn đứng Tây Ban Nha, Vozinha và Cape Verde được “soi” khả năng tạo bất ngờ cho Argentina.

Đội hình dự kiến:

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.

Cape Verde (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento.