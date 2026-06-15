Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Ecuador:

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Ecuador và Bờ Biển Ngà bước vào trận ra quân bảng E World Cup 2026 với quyết tâm giành điểm để tạo lợi thế sớm trong cuộc đua vượt qua vòng bảng. Đây là cặp đấu rất đáng chú ý, bởi cả hai đều có lối chơi giàu thể lực, tốc độ và không thiếu những cá nhân có khả năng tạo đột biến.

Bờ Biển Ngà vs Ecuador

Ecuador được đánh giá cao nhờ sự ổn định trong vài năm gần đây. Đại diện Nam Mỹ sở hữu nền tảng phòng ngự chắc chắn, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và tuyến giữa chất lượng với Moises Caicedo làm hạt nhân. Bên cạnh đó, những cầu thủ như Piero Hincapie hay Pervis Estupinan giúp Ecuador có thêm sự cân bằng ở cả phòng ngự lẫn tấn công biên.

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà mang tới World Cup hình ảnh của một đội bóng giàu sức sống. Đại diện châu Phi có thể không vượt trội về kinh nghiệm so với Ecuador, nhưng lại rất nguy hiểm trong các pha tăng tốc và phản công. Amad Diallo cùng những mũi nhọn giàu tốc độ có thể khiến hàng thủ đối phương gặp nhiều áp lực.

Ecuador nhỉnh hơn về tổ chức, còn Bờ Biển Ngà có sự bùng nổ. Vì vậy, trận đấu hứa hẹn giằng co và khó đoán.

Đội hình dự kiến Ecuador vs Bờ Biển Ngà

Ecuador (4-2-3-1): Ramirez; Estupinan, Torres, Porozo, Hurtado; Caicedo, Castillo; Angulo, Guagua, Yeboah; Valencia

Bờ Biển Ngà (4-3-3): Yahia Fofana; Konan, Kossounou, Singo, Ndicka; Kessie, Seri, Sangar; Guessand, Diakite, Amad Diallo.