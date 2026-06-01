Link xem trực tiếp Brazil vs Maroc:

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play:

https://fptplay.vn/su-kien/brazil-morocco-6a27c1980893855d4a162120?event=eventtv&type=highlight

Đội tuyển Brazil có màn ra mắt World Cup 2026 không giống như những năm trước, khi “Selecao” không còn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vô địch.

HLV Ancelotti được kỳ vọng giúp Brazil tạo khác biệt. Ảnh: CBF

Đây là giải đấu yêu thích của đội, như lời bài hát: “Aqui é o Brasil” (Đây là Brazil). Nói cách khác, đội tuyển Nam Mỹ này không thể bị đánh giá thấp. Không bao giờ.

Maroc sẽ khởi đầu hành trình dài hơi hướng tới Hexa, ngôi sao thứ 6 mà bóng đá Brazil luôn khao khát.

Chu kỳ World Cup lần này không hề dễ dàng. Ba HLV (Ramon Menezes, Fernando Diniz và Dorival Junior) lần lượt dẫn Brazil mà không tạo được nhiều ảnh hưởng, từ khi Tite ra đi sau Qatar 2022.

Ba năm không có định hướng và luôn bị soi xét... cho đến khi Carlo Ancelotti đến.

Một HLV tài ba. Một huyền thoại sống. Carletto đã xây dựng lại một gia đình, và tinh thần của đội bóng đang ở mức cao nhất.